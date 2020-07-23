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futebol

Cruzeiro confirma devolução de Angulo para o Palmeiras

O atacante, de 20 anos, teve sua volta pedida pelo time paulista para recompor o ataque do elenco alviverde após a perda de Dudu...
LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2020 às 23:16

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 23:16

Crédito: Angulo chegou em março e não fez nenhum jogo com a camisa celeste-(Agência Palmeiras/Divulgação
O Cruzeiro confirmou a devolução do atacante Ivan Angulo, de 21 anos, ao Palmeiras. O jogador não fez nenhum jogo pelo Cruzeiro. O time paulista solicitou o retorno antecipado do colombiano, que estava emprestado ao clube mineiro até o fim do ano..A volta de Angulo para o Palmeiras foi pedida por Vanderlei Luxemburgo para recompor o ataque alviverde, que recentemente perdeu Dudu, emprestado para o Al Duhail, do Catar, além de Rony, suspenso pela FIFA, mas está sob efeito suspensivo temporariamente, podendo ficar inativo mais uma vez. Angulo é tido como um jogador de potencial no Palmeiras, mas teve poucas chances e a ideia do seu empréstimo ao time celeste era dar rodagem ao jogador. O atacante tem como característica o jogo pelos lados de campo e tem a velocidade e o drible como principais atributos. Em 2020, mesmo com a chegada de Luxemburgo, Angulo mal era relacionado para os jogos, sendo utilizado mais no time sub-20 do Palmeiras. A Raposa emitiu uma nota sobre o caso. Leia a nota oficial do Cruzeiro
O Cruzeiro Esporte Clube informa que a Sociedade Esportiva Palmeiras solicitou, de forma oficial, o retorno do atleta Iván Angulo. O Palmeiras exerceu um direito firmado no contrato de empréstimo, realizado no início deste ano junto à gestão que administrava o Clube anteriormente, o que infelizmente impossibilita a atual diretoria de realizar qualquer tipo de ação. O Clube lamenta a obrigatoriedade da cláusula, mas respeita o contrato firmado à época entre as partes. Desta forma, o Cruzeiro agradece ao jogador pela dedicação, empenho e profissionalismo nos treinamentos.

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