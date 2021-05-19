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Cruzeiro confirma a contratação do zagueiro Joseph, ex-América-MG

O jogador, de 26 anos, também joga como lateral e reforçará a Raposa na Série B...

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 15:39

LanceNet

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Publicado em 

19 mai 2021 às 15:39
Crédito: Joseph fica na Toca da Raposa até o fim de 2021-(Divulgação/Cruzeiro
O Cruzeiro acertou nesta quarta-feira, 19 de maio, a chegada de Joseph para reforçar o elenco da equipe cinco estrelas. Com 26 anos, o atleta, que tem seus direitos vinculados ao Capivariano-SP, desembarca na Toca da Raposa 2 com contrato de empréstimo até o fim do Campeonato Brasileiro Série B.
Natural de São Gonçalo-RJ, Joseph esteve recentemente no América-MG, clube em que foi comandado por Felipe Conceição, hoje técnico do Cruzeiro. Por lá, o novo reforço azul e branco disputou 15 partidas e anotou um gol, sendo parte do elenco que garantiu o acesso da equipe à principal divisão do futebol nacional na última temporada. Polivalente, Joseph acumula experiência jogando como lateral direito, zagueiro e volante, funções desempenhadas por ele em seus antigos clubes. Além do América-MG, seu currículo registra passagens por equipes como Vila Nova-GO e Resende-RJ.
O jogador disse estar realizando um sonho de atuar pela Raposa e espera terminar o ano com o acesso à Série A do Brasileirão. Caso o Cruzeiro suba de divisão, o contrato do jogador poderá ser estendido. JOSEPHNome completo: Joseph Maurício de Oliveira FigueiredoNascimento: 30/12/1994 (São Gonçalo-RJ)Posição: lateral direitoAltura: 1,86mClubes: São Gonçalo-RJ (2014, 2016, 2017 e 2018), Gonçalense-RJ (2015), Villa Nova-MG (2016), Cabofriense-RJ (2017), Potiguar-RN (2017), Resende-RJ (2019), Vila Nova-GO (2019), América-MG (2020-2021) e Cruzeiro (desde 05/2021)

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