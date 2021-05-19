Cruzeiro confirma a contratação do zagueiro Joseph, ex-América-MG

Crédito: Joseph fica na Toca da Raposa até o fim de 2021-(Divulgação/Cruzeiro

O Cruzeiro acertou nesta quarta-feira, 19 de maio, a chegada de Joseph para reforçar o elenco da equipe cinco estrelas. Com 26 anos, o atleta, que tem seus direitos vinculados ao Capivariano-SP, desembarca na Toca da Raposa 2 com contrato de empréstimo até o fim do Campeonato Brasileiro Série B.

Natural de São Gonçalo-RJ, Joseph esteve recentemente no América-MG, clube em que foi comandado por Felipe Conceição, hoje técnico do Cruzeiro. Por lá, o novo reforço azul e branco disputou 15 partidas e anotou um gol, sendo parte do elenco que garantiu o acesso da equipe à principal divisão do futebol nacional na última temporada. Polivalente, Joseph acumula experiência jogando como lateral direito, zagueiro e volante, funções desempenhadas por ele em seus antigos clubes. Além do América-MG, seu currículo registra passagens por equipes como Vila Nova-GO e Resende-RJ.