Cruzeiro confirma a contratação do técnico Felipe Conceição

Crédito: Felipe assinou com o clube mineiro até o fim desta remporada-(Divulgação/Cruzeiro

O Cruzeiro tem um novo treinador. A diretoria celeste acertou a contratação de Felipe Conceição para o comando do time cinco estrelas na próxima temporada. O profissional assinou um contrato com a Raposa até dezembro deste ano. Ele assume no lugar de Felipão, que deixou a Raposa no início da semana por divergências com a diretoria. Nascido em Nova Friburgo, interior do Rio de Janeiro, Felipe Conceição, de 41 anos, desembarca na Toca da Raposa 2 com seu currículo respaldado por campanhas elogiadas nas últimas temporadas. O novo técnico cruzeirense comandou o Guarani em 2020 e capitaneou a equipe de Campinas em uma trajetória de recuperação no Campeonato Brasileiro da Série B, terminado ontem.

Ainda no último ano, Felipe Conceição dirigiu o Red Bull Bragantino, onde obteve destaque ao alcançar o primeiro lugar geral do Campeonato Paulista, superando as principais equipes do estado na fase de classificação do estadual mais disputado do país.

VEJA COMO TERMINOU A SÉRIE B E CONHEÇA O CAMPEÃO E REBAIXADOS Mas foi no América-MG que Felipe Conceição chamou a atenção em seu início de carreira como treinador. Ao assumir o clube mineiro em 2019, o técnico comandou uma grande campanha de recuperação da equipe, ao tirar o time mineiro da lanterna da Série B, chegando a disputar uma vaga na elite do futebol nacional até a última rodada.

Felipe Conceição é esperado em Belo Horizonte na próxima quarta-feira, dia 3 de fevereiro. Os detalhes da apresentação serão divulgados posteriormente.O primeiro desafio de Conceição à frente da Raposa será a disputa do Campeonato Mineiro, que terá início no dia 28 de fevereiro, quando o Cruzeiro visitará o Uberlândia, na rodada de abertura da competição.