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futebol

Cruzeiro confirma a contratação do lateral-esquerdo Giovanni

O jogador, que estava no Bahia, foi indicado pelo técnico Enderson Moreira. Ele acertou contrato com a Raposa até dezembro de 2021...
LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2020 às 20:36

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 20:36

Crédito: Giovanni vai reforçar o lado esquerdo da Raposa para a disputa da Série B-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O Cruzeiro acertou a contratação do lateral-esquerdo Giovanni, que estava no Bahia. O atleta, de 31 anos, assina contrato com a Raposa até dezembro de 2021 e será mais um reforço para o técnico Enderson Moreira. Natural de Santos-SP, além do time baiano, Giovanni defendeu outras equipes, como Ponte Preta, América-MG, Náutico, Fluminense, Criciúma, Botafogo-SP, Guaratinguetá e Noroeste. Foi campeão brasileiro da série B pelo América-MG, em 2017, quando era treinado justamente por Enderson Moreira, e da Primeira Liga, pelo Fluminense, em 2016. -É um prazer enorme vestir essa camisa. Chego muito motivado para os desafios que vamos ter pela frente. O Cruzeiro tem uma estrutura impressionante, com profissionais de qualidade e tenho a certeza de que vamos colocar o Clube no lugar onde ele merece estar- declarou o novo reforço. A vinda de outro atleta para a lateral-esquerda, apesar de contar com três jogadores da posição(João Lucas, Marcelo Hermes e Patrick Brey), se deve pela falta de confiança dos atletas que estão no grupo cruzeirense. Giovanni não estava sendo aproveitado no Bahia. Ele não atuou nas 17 partidas do Tricolor de Aço em 2020. O lateral-esquerdo esteve com Enderson no Fluminense, em 2015, e no América-MG, entre 2017 e 2018. Ficha do jogador ​Nome completo: Giovanni Palmieri dos SantosNascimento: 23/06/1989 – Santos-SPAltura: 1,82cmClubes: Noroeste (2010-2012), Botafogo-SP (2013 e 2014), Guaratinguetá (2013), Criciúma (2014), Fluminense (2015-2016), Náutico (2017), América-MG (2017-2018), Ponte Preta (2019), Bahia (2019-2020) e Cruzeiro (desde 07/2020)Títulos: Primeira Liga (2016), Campeonato Brasileiro Série B (2017)

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