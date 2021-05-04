Cruzeiro confirma a contratação do atacante Paulinho, ex-São Paulo

Campeão da Copa São Paulo de 2019 e com mais de 100 gols em sua trajetória nas categorias de base, Paulinho é o novo reforço da equipe Sub-20 do Cruzeiro. O centroavante já participa de treinamentos na Toca da Raposa I.
Nascido em 2001, o atacante assinou contrato com o Cruzeiro até o final de 2022. Paulinho não escondeu a felicidade de vestir a camisa estrelada e espera marcar história no clube.
-Estou chegando muito motivado e feliz para vestir esta camisa deste gigante do futebol brasileiro. Espero me destacar na base para ter oportunidade no profissional. Meu objetivo é conquistar títulos e ser um vencedor aqui- revelou.
Paulinho permaneceu na base do São Paulo por seis anos. Ele comentou sobre sua trajetória e falou das suas características para o torcedor cruzeirense. O centroavante também teve uma passagem pela Seleção Brasileira.
-Comecei a jogar em uma escolinha na cidade de Jataí-GO, aos 14 anos fui para o São Paulo, onde permaneci por seis anos. Em 2018 tive uma passagem pela Seleção Brasileira Sub-17. Minha principal característica é se movimentar bastante, brigar pela bola e fazer gol, o que a posição exige-disse.Xará do novo atacante celeste, o técnico Paulo Castro comentou sobre a chegada do reforço. O treinador esperar que ela possa trabalhar com todo o elenco o mais rápido possível.
-O Paulinho é um jogador com uma bagagem e uma experiência muito boa, com passagem por Seleção Brasileira. Acho que essa chegada vai ser muito boa para ele e para o grupo. Nós temos bons atletas e com a vinda de mais um, teremos um elenco cada vez mais forte. Ele ficou sem treinar por um período, e a preparação física está fazendo um trabalho especial. Acredito que na próxima semana ela já esteja trabalhando com bola-comentou.
A primeira partida oficial da equipe Sub-20 do Cruzeiro será no próximo dia 15. A Raposa vai até Nova Serrana encarar o Serranense, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. Ficha do jogador: Nome: Paulo Vinícius Silva OliveiraData de nascimento: 17/01/01Cidade: Jataí-GOAltura: 1.74mPeso: 71kg