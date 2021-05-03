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futebol

Cruzeiro confirma a contratação do atacante Guilherme Bissoli

O jogador ficará na Toca da Raposa até o fim da Série B de 2021...

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 15:42

LanceNet

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Publicado em 

03 mai 2021 às 15:42
Crédito: Bissoli, de 23 anos, será mais uma opção ofensiva para a Raposa na Série B-(Divulgação/Cruzeiro
O Cruzeiro confirmou mais um reforço para a temporada 2021. A diretoria celeste acertou, na tarde desta segunda-feira, 3 de maio, a contratação do atleta Guilherme Bissoli, de 23 anos. O atacante, que pertence ao Athletico-PR, chega ao time mineiro por empréstimo até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro. Natural da cidade de Jaú (SP), Bissoli teve destaque na base do São Paulo, equipe pela qual também fez sua estreia no profissional. Em 2020, conquistou o título do Campeonato Paranaense com a camisa do Athletico-PR e foi um dos artilheiros da competição, com seis gols marcados nos oito jogos que disputou. Já na atual temporada, o avante vinha atuando pela agremiação paranaense no estadual. A última partida dele pelo clube foi no dia 25 de abril, quando fez um dos gols da vitória do seu ex-time sobre o Rio Branco, por 2 a 0. Bissoli​Nome completo: Guilherme Bissoli CamposPosição: atacanteNascimento: 09/01/1998 - Jaú (SP)Altura: 1,75mClubes: São Paulo (2017 e 2018), Fernando de la Mora-PAR (2019), Athletico-PR (2020 e 2021) e Cruzeiro (desde 05/2021)Título: Campeonato Paranaense (2020)

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