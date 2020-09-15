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Cruzeiro comprova veracidade dos e-mails enviados ao Zorya confirmando o acordo por dívida de Willian Bigode

A Raposa está punida pela FIFA, proibindo o time celeste de registrar novos atletas por não ter quitado um débito com o time ucraniano...

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 16:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 set 2020 às 16:07
Crédito: Ramon Bitencourt
O Cruzeiro deu um passo importante para reverter a punição recebida da FIFA, que proíbe o clube mineiro de registrar novos jogadores por não quitado a compra do atacante Willian Bigode, em 2015, junto ao Zorya da Ucrânia. A Raposa conseguiu uma prova para reverter a punição. Uma perícia contratada pelo clube azul comprovou que os e-mails enviados pelos ucranianos durante a negociação da dívida foram enviados de uma conta válida, que está cadastradas no sistema da FIFA. À FIFA, o Zorya alegou que houve falsificação de assinatura e carimbo do clube em uma troca de e-mails com o Cruzeiro, o que gerou a cobrança do débito e o pedido de punição para o time brasileiro. O conteúdo dos e-mails comprovaram que os ucranianos aceitavam o parcelamento da dívida e que ela paga à empresa Alik Manegement, da Estônia, que seria representante do clube europeu na transação. O Cruzeiro recorreu e pediu a reconsideração da decisão com base na perícia feita pelo professor Guilherme Rodrigues Pereira, da empresa DGP TI - Soluções em Tecnologia da Informação. -Trata-se de mais um forte elemento da boa-fé do Cruzeiro, que reforça a veracidade dos conteúdos abordados na formalização do acordo- – disse o clube, em comunicado enviado à imprensa. Revertendo a situação, o clube azul espera anunciar mais reforços para a Série B e ainda registrar o atacante Ivan Angulo, que voltou ao time mineiro após ser solicitado no Palmeiras. Com o retorno, ele terá de ter novo contrato com a Raposa para atuar pela equipe mineira.

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