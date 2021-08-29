Cruzeiro celebra ponto conquistado pelas dificuldades do jogo com chuva, apesar do foco na vitória

O empate por 0 a 0 entre CEB e Cruzeiro, em jogo da 21ª rodada da Série B, neste domingo, 29 de agosto, em Maceió, foi muito disputado e para os jogadores da Raposa, a chuva atrapalhou muito o desempenho das duas equipes, evitando que houvesse um vencedor. Por isso, o resultado final acabou sendo justo, com o Cruzeiro mostrando que está em evolução, chegando ao seu oitavo jogo seguido sem perder.

O lateral Matheus Pereira viu o placar como positivo pelas circunstâncias do duelo, que perdeu muito da sua qualidade porque a bola não rolava direito. Assim, para o jogador, foi um ponto conquistado.