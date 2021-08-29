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Cruzeiro celebra ponto conquistado pelas dificuldades do jogo com chuva, apesar do foco na vitória

Matheus Pereira e Marcinho comentaram as complicações da partida em Maceió, mas o meia acha que os três pontos poderiam ter sido conquistados...
LanceNet

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Publicado em 

29 ago 2021 às 18:56

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 18:56

O empate por 0 a 0 entre CEB e Cruzeiro, em jogo da 21ª rodada da Série B, neste domingo, 29 de agosto, em Maceió, foi muito disputado e para os jogadores da Raposa, a chuva atrapalhou muito o desempenho das duas equipes, evitando que houvesse um vencedor. Por isso, o resultado final acabou sendo justo, com o Cruzeiro mostrando que está em evolução, chegando ao seu oitavo jogo seguido sem perder.
O lateral Matheus Pereira viu o placar como positivo pelas circunstâncias do duelo, que perdeu muito da sua qualidade porque a bola não rolava direito. Assim, para o jogador, foi um ponto conquistado.
Quase na mesma linha de pensamento, o meia Marcinho também celebrou o ponto obtivo, mas ficou mais frustrado, pois a Raposa se preparou para vencer e seguir sua reação na Série B. O time mineiro está na 14ª posição, com 25 pontos, 11 a menos do que o Botafogo, quarto colocado, último time do G4. Confira nos vídeos a zona mista da Raposa após o jogo no Rei Pelé. A chuva foi o principal fator complicador do jogo apontado pelos jogadores da Raposa-(Francisco Cedrim/ CRB)

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