Cruzeiro cede o atacante Alexandre Jesus para o Fluminense

O Cruzeiro cedeu ao Fluminense o atacante Alexandre Jesus, de 19 anos, para o time sub-20 da equipe carioca. O atleta já está apto para atuar pelo Tricolor, pois seu nome apareceu no Boletim Informativo Diário da CBF(BID), na tarde desta segunda-feira, 28 de dezembro. O Cruzeiro, que possuía 70% dos direitos econômicos de Alexandre, ficará com um percentual reduzido do atleta na negociação. Alexandre Jesus estava no grupo de jogadores que foi jogadores afastados pela diretoria de base do Cruzeiro pela confusão em Chapecó, após o jogo contra a Chapecoense, pelo Brasieiro sub-20. O atacante e outros atletas fizeram uma baderna no hotel e ainda teriam levado mulheres para o local onde a delegação estava hospedada. O lateral-direito Israel e o volante Guilherme Liberato foram advertidos. O zagueiro Gustavo Medina e o meia Choco foram devolvidos ao Alverca de Portugal e Ferroviária-SP, respectivamente. Já o volante Pedro Bicalho teve o contrato rescindido e foi negociado com o Palmeiras. Alexandre Jesus teve chances no profissional em 2020, com Adilson Batista. Ele fez cinco jogos e marcou um gol no empate por 2 a 2 com o São Raimundo-RR, em 13 de fevereiro, em Boa Vista, pela primeira fase da Copa do Brasil.