Cruzeiro avisa que o zagueiro Arthur testou positivo para a Covid-19

Crédito: Arthur é o quarto jogador da Raposa com diagnóstico positivo para a Covid-19-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro

O Cruzeiro informou na tarde desta terça-feira, 18 de agosto, que o zagueiro Arthur testou positivo para a COVID-19 em exames feitos para a partida contra o Figueirense, realizada no último domingo, 16, em Florianópolis, pela Série B do Brasileiro.

A partir do primeiro teste positivo, Arthur foi afastado imediatamente de suas atividades na Toca da Raposa 2 e submetido a uma contraprova do exame. O resultado, que foi disponibilizado nesta terça-feira, confirmou a presença do novo coronavírus. Arthur, que não esteve relacionado para os últimos jogos do Cruzeiro, está completamente assintomático e cumpre as orientações de isolamento social em sua residência.

O Cruzeiro diz que continua adotando medidas de prevenção à doença e segue cumprindo as determinações dos órgãos de saúde nos treinamentos e nas partidas.