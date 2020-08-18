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futebol

Cruzeiro avisa que o zagueiro Arthur testou positivo para a Covid-19

O defensor não estava no grupo que jogou contra o Figueirense e já foi isolado para cumprir  quarentena...
LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2020 às 15:17

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 15:17

Crédito: Arthur é o quarto jogador da Raposa com diagnóstico positivo para a Covid-19-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O Cruzeiro informou na tarde desta terça-feira, 18 de agosto, que o zagueiro Arthur testou positivo para a COVID-19 em exames feitos para a partida contra o Figueirense, realizada no último domingo, 16, em Florianópolis, pela Série B do Brasileiro.
A partir do primeiro teste positivo, Arthur foi afastado imediatamente de suas atividades na Toca da Raposa 2 e submetido a uma contraprova do exame. O resultado, que foi disponibilizado nesta terça-feira, confirmou a presença do novo coronavírus. Arthur, que não esteve relacionado para os últimos jogos do Cruzeiro, está completamente assintomático e cumpre as orientações de isolamento social em sua residência.
O Cruzeiro diz que continua adotando medidas de prevenção à doença e segue cumprindo as determinações dos órgãos de saúde nos treinamentos e nas partidas.
Este é o quarto caso de contágio pelo novo coronavírus de um atleta da Raposa. O atacante Vinícius Popó, o volante Jean e o zagueiro Léo também estiveram contaminados pelos vírus. Todos estão recuperados e seguem os trabalhos com o grupo celeste.

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