Cruzeiro atualiza para o torcedor status de pendências do clube

- Quanto ao Zorya, hoje ainda falei com o advogado, Breno Tannure. Como a gente já divulgou para a mídia, a gente, recentemente, juntou ao processo a perícia que os e-mails enviados pelo Zorya são os e-mails enviados para a Fifa, logo os e-mails responsáveis que poderiam ter feito o acordo com a gente, e o Cruzeiro está sendo prejudicado por briga interna do Zorya. A gente está batalhando para que a gente possa ter uma solução. Temos que esperar julgamento da Fifa. A Fifa está funcionando num ambiente devagar, mas nosso contato lá é diário para que possa dar uma boa notícia à torcida-disse Sérgio, que, em seguida comentou sobre o Profut, programa de refinanciamento de impostos federais, que o clube foi excluído por falta de pagamento. - A gente tem negociado, existe obviamente a discussão jurídica, que a gente continua brigando pela. Existem os recursos administrativos ainda na Apfut, acredita que esse mês devem retornar. Existem as conversas com a PGFN para que a gente possa buscar solução para este caso. A gente acredita que num cenário curto prazo que, nos próximos 15 ou 20 dias, já tenha alguma solução. Pode ter certeza que nosso jurídico está trabalhando incessantemente e vamos dar uma solução em breve-explicou. Por fim, Sérgio Santos Rodrigues falou do novo acordo com a Minas Arena, que administra o Mineirão. A negociação ficou paralisada por uma penhora judicial da União de um depósito para acertar a dívida entre o estádio e a Raposa. - Com o Mineirão, a relação, a gente já falou que é excelente. A gente chegou a protocolizar o acordo e não foi homologado pela questão tributária. Então, acho que uma coisa vai desatar a outra quando for resolvida. Vamos traçar um grande plano para frente, de cogestão, principalmente nos dias de jogo. A gente tem certeza que vamos transformar em esporte e entretenimento, vamos pintar o Mineirão de azul. Tenha certeza que vamos fazer isso. São os dois maiores representantes desportivos. Não tenha dúvida que Cruzeiro e Mineirão vão voltar a caminhar juntos e vamos comemorar muito título lá-concluiu.