Cruzeiro atualiza o seu escudo no tom da cor azul e retira a coroa referente às conquistas do ano de 2003

As alterações mais destacadas foram a mudança na tonalidade de azul e a retirada da Tríplice Coroa sobre a marca, que vinha sendo utilizada desde 2004. A coroa é referente às conquistas de 2003 do Campeonato Mineiro, da Copa do Brasil e do Brasileirão, algo inédito no Brasil desde 2003.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DA SÉRIE B DO BRASILEIRO O novo "Manual de Marca e Identidade Visual" foi desenvolvido com criação do head de Branding e Digital, André Luiz Araújo, e do designer Matheus Nerys. Edson Potsch, vice-presidente executivo e superintendente de marketing, disse que as mudanças feitas ao longo dos anos geraram utilização incorreta da marca do clube, em desacordo com o estatuto. - O novo Manual de Marca e Identidade Visual é um trabalho importante dentre as ações de branding do clube, pois tinham sido feitas alterações ao longo dos anos que estavam em desacordo com o estatuto e havia vários erros de aplicações não previstas por veículos da mídia e até dentro do clube, como as camisas de goleiro no ano passado-disse. Ainda segundo o Cruzeiro, vai haver uma definição de um novo guia visual da nova temporada para canais e campanhas, execução de pesquisas com torcedores, definição de estratégias de marca, posicionamento e narrativas de comunicação.