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Cruzeiro atualiza o seu escudo no tom da cor azul e retira a coroa referente às conquistas do ano de 2003

A Raposa publicou seu novo manual visual com as mudanças no símbolo oficial do clube...
LanceNet

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Publicado em 

24 jan 2021 às 16:14

Publicado em 24 de Janeiro de 2021 às 16:14

Crédito: A Raposa mudou seu escudo e retirou a coroa, que estava entre os símbolos do clube desde 2004-(Reprodução/Cruzeiro
O Cruzeiro anunciou mudanças em seu escudo na tarde deste domingo, 24 de janeiro. A Raposa atualizou o símbolo e publicou um novo manual de marca que deverá ser utilizado.
As alterações mais destacadas foram a mudança na tonalidade de azul e a retirada da Tríplice Coroa sobre a marca, que vinha sendo utilizada desde 2004. A coroa é referente às conquistas de 2003 do Campeonato Mineiro, da Copa do Brasil e do Brasileirão, algo inédito no Brasil desde 2003.
Segundo o comunicado divulgado pelo clube em seu site oficial, a aplicação da Tríplice Coroa e de “outras honrarias” anexas ao escudo, como as duas taças da Libertadores, serão permitidas.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DA SÉRIE B DO BRASILEIRO O novo "Manual de Marca e Identidade Visual" foi desenvolvido com criação do head de Branding e Digital, André Luiz Araújo, e do designer Matheus Nerys. Edson Potsch, vice-presidente executivo e superintendente de marketing, disse que as mudanças feitas ao longo dos anos geraram utilização incorreta da marca do clube, em desacordo com o estatuto. - O novo Manual de Marca e Identidade Visual é um trabalho importante dentre as ações de branding do clube, pois tinham sido feitas alterações ao longo dos anos que estavam em desacordo com o estatuto e havia vários erros de aplicações não previstas por veículos da mídia e até dentro do clube, como as camisas de goleiro no ano passado-disse. Ainda segundo o Cruzeiro, vai haver uma definição de um novo guia visual da nova temporada para canais e campanhas, execução de pesquisas com torcedores, definição de estratégias de marca, posicionamento e narrativas de comunicação.

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