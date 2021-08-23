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Cruzeiro arrecada pouco mais de R$ 200 mil com o 'Crupix' e detalha como o recurso foi utilizado

Despesas com bolsa atleta e vale transporte consumiram o dinheiro arrecadado desde maio...

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 20:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 ago 2021 às 20:59
Crédito: CruPix é mais uma forma da Raposa gerar receitas e pagar suas contas atrasadas-(Divulgação/Cruzeiro
O Cruzeiro revelou o faturamento do Crupix, ajuda que foi pedida aos torcedores para ajudar o clube a quitar débitos e salários de altetas e funcionários. A Raposa iniciou a ação em maio. Até o momento arrecadou R$ 204.943,60 líquidos com saldo remanescente de .R$ 2812,65. O time azul detalhou como foram gastos os recursos. De acordo com o relatório do Cruzeiro, R $167.838,80 foram usados com vale transporte e mais R$ 37.104,80 com bolsa atleta. O clube declarou ter recebido R$ 207.756,25 no total, com média de R$ 10,75 doados pelos cruzeirenses. O Crupix é apenas mais uma forma da Raposa buscar recursos que ajudem a sair da sua imensa crise financeira. Desde o ano passado, o Cruzeiro lançou outros programas de arrecadação, como a “Operação Fifa” e o “Centavos Celestes”.

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