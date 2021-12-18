Cruzeiro aprova mudança do estatuto e poderá negociar maior parte das ações na SAF

Em assembleia realizada na noite dessa sexta-feira (17), os conselheiros e sócios do Cruzeiro aprovaram a mudança no estatuto do clube, permitindo a venda de até 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol.

No total, 564 pessoas votaram, sendo 544 a favor e 18 contra, dando 95,8%. Ainda na contagem dos votos foram observados um branco e um nulo.

Após a aprovação, Sérgio Santos Rodrigues ressaltou a felicidade de concluir a mudança no estatuto do Cruzeiro.

- Estou muito, muito, muito feliz. De 562 votantes, somente 18 votaram "não". Se for aplicar o peso (de cada voto), vai ser massacrante, vai praticamente para 99% (de aprovação). A gente mostra que quem votou abraçou o que a torcida queria. É arregaçar as mangas, porque isso só nos dá mais motivos e ânimo para trabalhar cada vez mais.

O assunto gerou muita polêmica em Belo Horizonte nos últimos dias. Isso porque a XP Investimentos, empresa que estava intermediando as negociações, disse que tinha dificuldades de encontrar um investidor que não pudesse comprar mais do que 49% das ações. Essa limitação dificultava as negociações.