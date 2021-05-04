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Cruzeiro apresenta Guilherme Bissoli, que diz ser um atacante de mais mobilidade no campo

O jogador, de 23 anos, veio por empréstimo do Athlético-PR até o fim do ano...
LanceNet

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Publicado em 

04 mai 2021 às 15:28

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 15:28

O Cruzeiro apresentou o atacante Guilherme Bissoli, de 23 anos, que veio por empréstimo do Athlético-PR, e ficará na Raposa até o fim da temporada 2021. Bissoli caracterizou seu jogo, podendo ser opção mais fixo na grande área e também como atacante mais móvel, pelos lados do campo. Assim, o técnico Felipe Conceição ganha mais uma possibilidade de montar seu setor ofensivo. Confira no vídeo acima a coletiva de apresentação de Guilherme Bissoli, que até poderá jogar pela Raposa no domingo, contra o América-MG, pelo jogo de volta do Mineiro, se sua situação for regularizada a tempo. Bissoli, de 23 anos, será mais uma opção ofensiva para a Raposa na Série B-(Gustavo Aieixo/Cruzeiro)

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