Cruzeiro apresenta Guilherme Bissoli, que diz ser um atacante de mais mobilidade no campo

O Cruzeiro apresentou o atacante Guilherme Bissoli, de 23 anos, que veio por empréstimo do Athlético-PR, e ficará na Raposa até o fim da temporada 2021. Bissoli caracterizou seu jogo, podendo ser opção mais fixo na grande área e também como atacante mais móvel, pelos lados do campo. Assim, o técnico Felipe Conceição ganha mais uma possibilidade de montar seu setor ofensivo. Confira no vídeo acima a coletiva de apresentação de Guilherme Bissoli, que até poderá jogar pela Raposa no domingo, contra o América-MG, pelo jogo de volta do Mineiro, se sua situação for regularizada a tempo. Bissoli, de 23 anos, será mais uma opção ofensiva para a Raposa na Série B-(Gustavo Aieixo/Cruzeiro)