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Cruzeiro anuncia parceria com o FC Dallas, mas clube dos EUA nega que tenha feito o acordo

A Raposa emitiu um comunicado sobre a união após negociar o atacante Alejandro com o Dallas. Mas  Gina Miller, vice-presidente de mídia, negou que houvesse um vínculo formal...
LanceNet

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Publicado em 

04 fev 2021 às 19:39

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 19:39

Crédito: Alejandro foi negociado com a equipe dos EUA, o FC Dallas, mas a Raposa manterá parte dos seus direitos-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O Cruzeiro anunciou na quarta-feira,3 de fevereiro, que iria ceder o atacante Alejandro, de 18 anos, para o FC Dallas, time da MLS, dos EUA. Mas, além de falar do negócio, a diretoria, em comunicado oficial, disse que também teria feito uma parceria para “oportunidades institucionais e esportivas”. Entretanto, o clube norte-americano negou que houvesse um acordo formal. A vice-presidente de mídia do FC Dallas, Gina Miller, fez uma postagem em sua conta pessoal no Twitter, na tarde desta quinta-feira, 4, afirmando que não existe parceria entre a Raposa e o Dallas. -Não há parceria entre o Cruzeiro e o FC Dallas, formal ou informal. Qualquer informação ou especulação contrárias são falsas e imprecisas-disse Gina em seu Twitter. O Cruzeiro não se pronunciou sobre o caso ainda. O negócio de Alejandro será a cessão do jogador, com o clube mineiro mantendo parte dos direitos e ainda recebendo uma compensação financeira. O contrato de Alejandro iria até 2023, mas, previa a saída para o exterior, sem pagamento, a partir do fim do terceiro ano de vínculo, que aconteceria em maio. O jogador optou pelo Dallas, pois o clube dos EUA aceitou manter parte dos seus direitos vinculados à Raposa.
VEJA A BRIGA PELO TÍTULO E CONTRA O REBAIXAMENTO EM NOSSA TABELA Alejandro, que é filho de pai mexicano e mãe brasileira, chegou ao Cruzeiro com 13 abos e fez treinamentgos na seleção sub-20 do México. No time celeste, ele treinou com os profissionais, mas não chegou a entrar em campo. Veja abaixo o anúncio da parceria feito pelo Cruzeiro e negado pelo FC Dallas O Cruzeiro Esporte Clube informa que está firmando uma parceria com o FC Dallas, um dos principais clubes da Major League Soccer, dos Estados Unidos.
A parceria, que englobará oportunidades institucionais e esportivas, visando novos negócios e receitas para a Raposa, foi ativada com a transferência de Alejandro, atleta da categoria Sub-20.
No acordo, alinhado por André Mazzuco (Diretor de Futebol do Cruzeiro), André Zanotta (diretor executivo do FC Dallas), e o staff do atleta, as duas equipes passam a ter coparticipação nos direitos econômicos do jogador em uma negociação futura.

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