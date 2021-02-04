Cruzeiro anuncia parceria com o FC Dallas, mas clube dos EUA nega que tenha feito o acordo

O Cruzeiro anunciou na quarta-feira,3 de fevereiro, que iria ceder o atacante Alejandro, de 18 anos, para o FC Dallas, time da MLS, dos EUA. Mas, além de falar do negócio, a diretoria, em comunicado oficial, disse que também teria feito uma parceria para “oportunidades institucionais e esportivas”. Entretanto, o clube norte-americano negou que houvesse um acordo formal. A vice-presidente de mídia do FC Dallas, Gina Miller, fez uma postagem em sua conta pessoal no Twitter, na tarde desta quinta-feira, 4, afirmando que não existe parceria entre a Raposa e o Dallas. -Não há parceria entre o Cruzeiro e o FC Dallas, formal ou informal. Qualquer informação ou especulação contrárias são falsas e imprecisas-disse Gina em seu Twitter. O Cruzeiro não se pronunciou sobre o caso ainda. O negócio de Alejandro será a cessão do jogador, com o clube mineiro mantendo parte dos direitos e ainda recebendo uma compensação financeira. O contrato de Alejandro iria até 2023, mas, previa a saída para o exterior, sem pagamento, a partir do fim do terceiro ano de vínculo, que aconteceria em maio. O jogador optou pelo Dallas, pois o clube dos EUA aceitou manter parte dos seus direitos vinculados à Raposa.