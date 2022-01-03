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Cruzeiro anuncia o técnico uruguaio Paulo Pezzolano

Aos 38 anos, profissional traz sua comissão técnica, formada pelo auxiliar-técnico Martín Varini, o preparador físico Gonzalo Álvarez e o analista de desempenho Matias Filippini...
LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2022 às 20:52

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 20:52

A atual gestão do Cruzeiro anunciou o novo comando técnico para a temporada de 2022. O clube azul confirmou o uruguaio Paulo Pezzolano, de 38 anos, ex-técnico do Pachuca-MEX. Ele é velho conhecido do diretor Paulo André, homem forte da Raposa no futebol. Pezzolano tem o perfil desejado pela gestão de Ronaldo Fenômeno no clube azul. A dificuldade em confirmar o negócio foi pelo assédio que o treinador recebeu de outras equipes da América do Sul. Porém, trabalhar no Brasil foi um estímulo para ele atuar na Raposa.Paulo foi jogador do Athletico em 2006, sendo parceiro de clube de Paulo André, que, quando foi dirigente do Furacão, em 2019, tentou levar o treinador para o time do Paraná, porém, sem sucesso, pois acertou com o Pachuca-MEX. Na equipe mexicana, ficou três temporadas até deixar a equipe em novembro. Paulo Pezzolano tem o perfil desejado pela Raposa, inclusive na questão financeira, pois está dentro do orçamento do time azul. O novo treinador deve ser apresentado junto com o diretor Pedro Martins nesta terça-feira, 4 de janeiro, quando o elenco estrelado volta das férias.
Crédito: PezzolanoteráamissãodedarumacaranovaaoCruzeironagestãoRonaldoFenômeno(MontagemLANCE!

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