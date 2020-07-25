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futebol

Cruzeiro anuncia numeração fixa do elenco para o restante da temporada

A Raposa terá em sua primeira relação o colombiano Angulo, que vai ser devolvido ao Palmeiras na próxima segunda-feira após pedido de Luxemburgo...
LanceNet

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Publicado em 

25 jul 2020 às 00:45

Publicado em 25 de Julho de 2020 às 00:45

Crédito: Em situação inusitada, Angulo está na numeração fixa, mas não seguirá no clube-(Reprodução/Cruzeiro
O Cruzeiro divulgou nesta sexta-feira a lista com a numeração que os atletas celestes usarão em suas camisas já a partir deste fim de semana. No domingo, 26 de julho, a Raposa joga contra a URT no Mineirão, em partida agendada para às 11h e que simbolizará o retorno do clube aos gramados. Com o colombiano Angulo, que retornará ao Palmeiras, após solicitação de Vanderlei Luxemburgo, a Raposa definiu os jogadores e suas respectivas camisas. Negociação frustrada O Cruzeiro tentou, negociou, mas não teve jeito. Segundo o staff do atacante Ivan Angulo, de 21 anos, ele terá de voltar mesmo ao palmeiras e não estará em campo pela Raposa, ficando quatro meses no clube para, talvez fazer uma única partida. Em uma situação inusitada, Angulo deverá jogar domingo, diante da URT, pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro, na volta do Estadual. Se jogar, será apenas os 60 minutos. O time mineiro queria que o colombiano, que foi emprestado pelo Palmeiras até o fim do ano, mas que teve sua volta solicitada por Vanderlei Luxemburgo, jogasse outras partidas, ou ficasse até o fim do ano. Com a saída certa de Angulo, o Cruzeiro vai ter de buscar outro jogador para a posição, pois terá no elenco Gui Mendes e Claudinho, Riquelmo e Stênio , ambos da base, e Welinton para atender Enderson Moreira.

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