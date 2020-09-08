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Cruzeiro anuncia a demissão do técnico Enderson Moreira

O treinador não resistiu a mais um resultado ruim da Raposa na Série B e deixa o cargo após cinco meses de trabalho...

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 12:37

LanceNet

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Publicado em 

08 set 2020 às 12:37
Crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O Cruzeiro comunicou no início da tarde desta terça-feira,8 de setembro a saída do técnico Enderson Moreira do cargo. O treinador não resistiu a mais um resultado ruim da Raposa, empate em casa por 1 a 1 contra o CRB, pela oitava rodada da Série B.
Enderson chegou ao clube celeste em março, substituindo Adílson Batista, demitido pela campanha ruim no Campeonato Mineiro. Ele comandou a equipe em 12 partidas, com seis vitórias, três empates e três derrotas. A multa rescisória do seu contrato gira em torno de R$ 350 mil segundo o presidente Sérgio Santos Rodrigues.
-O Cruzeiro Esporte Clube informa que, após reunião realizada na manhã desta terça-feira, foi decidido que Enderson Moreira não seguirá no cargo de treinador da equipe de futebol profissional. O Clube agradece ao técnico e sua comissão pelos trabalhos prestados e pelo profissionalismo demonstrado nos últimos meses, e deseja sorte aos profissionais em seus projetos futuros-dizia a nota da clube sobre a saída do treinador.
As maiores críticas ao trabalho de Enderson era a falta de conjunto da equipe, mesmo tendo contato com o grupo durante três meses antes do retorno do futebol, em julho. As constantes falhas defensivas e pouca criatividade no setor ofensivo geraram muitos protestos dos torcedores quanto ao desempenho do time.
Na Série B, o Cruzeiro está em 16º lugar, com cinco pontos em oito jogos. Foram três vitórias, dois empates e três derrotas na competição nacional, o grande objetivo da Raposa na temporada para voltar à elite nacional em 2021.

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