Cruzeiro anuncia a contratação do zagueiro Wagner Leonardo

O Cruzeiro anunciou um zagueiro para repor a perda de Maicon no setor defensivo. Trata-se de Wagner Leonardo, que pertence ao Santos. O jogador já está em Belo Horizonte, fez exames, foi aprovado e assinou por empréstimo com o time mineiro até abril 2023.

Wagner, de 22 anos, estava emprestado ao Fortaleza. Ele já se despediu do Leão do Pici. O defensor não estava sendo relacionado pelo técnico Vojvoda.O contrato do jovem defensor com o Peixe vai até até o fim de 2024. A chance de poder jogar mais vezes foi o maior atrativo para que a negociação fosse conclúida com o time celeste.

Wagner Leonardo será a quinta contratação para a zaga em 2022. Além dele, chegaram Lucas Oliveira, Mateus Silva, Sidnei, além de Maicon, que já deixou a Toca da Raposa.

Wagner Leonardo foi revelado na base do Santos e tem 40 jogos na equipe profissional, mas não estava sendo aproveitado, tendo sido emprestado ao Náutico e depois ao Fortaleza.