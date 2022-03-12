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futebol

Cruzeiro anuncia a contratação do zagueiro Wagner Leonardo

O defensor de 22 anos pertence ao Santos e foi emprestado à Raposa ...
LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2022 às 13:09

Publicado em 12 de Março de 2022 às 13:09

O Cruzeiro anunciou um zagueiro para repor a perda de Maicon no setor defensivo. Trata-se de Wagner Leonardo, que pertence ao Santos. O jogador já está em Belo Horizonte, fez exames, foi aprovado e assinou por empréstimo com o time mineiro até abril 2023.
Wagner, de 22 anos, estava emprestado ao Fortaleza. Ele já se despediu do Leão do Pici. O defensor não estava sendo relacionado pelo técnico Vojvoda.O contrato do jovem defensor com o Peixe vai até até o fim de 2024. A chance de poder jogar mais vezes foi o maior atrativo para que a negociação fosse conclúida com o time celeste.
Wagner Leonardo será a quinta contratação para a zaga em 2022. Além dele, chegaram Lucas Oliveira, Mateus Silva, Sidnei, além de Maicon, que já deixou a Toca da Raposa.
Wagner Leonardo foi revelado na base do Santos e tem 40 jogos na equipe profissional, mas não estava sendo aproveitado, tendo sido emprestado ao Náutico e depois ao Fortaleza.
Crédito: WagnerLeonardoéosextoreforçodotimeazulnatemporada2022-(GustavoAleixo/Cruzeiro

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