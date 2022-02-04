Cruzeiro anuncia a contratação do zagueiro Oliveira

O Cruzeiro confirmou a chegada do zagueiro Oliveira, de 25 anos. O defensor virá emprestado para a Raposa até o fim do ano. Oliveira tem contrato com o Dragão até o fim de 2022, mas não queis ficar na equipe goiana.

As conversas entre mineiros e goianos já estavam negociando há alguns dias e o negócio foi fechado na semana passada. Sendo assim, o Atlético-GO prorrogou o contrato do jogador para ser liberado ao clube celesteOliveira não era o titular do time goiano em 2021, mas foi muito acionado. Ele disputou 31 jogos. O zagueiro também pode atuar como volante. O Cruzeiro teve de superar os interesses de Vasco e Botafogo, que sondaram o atleta.

A comissão técnica de Paulo Pezzolano e o departamento de análises da Raposa aprovaram o nome do zagueiro de 1,87m. se fechar negócio, Oliveira será o quarto reforço para a zaga cruzeirense.

Até agora, vieram Mateus Oliveira, Maicon e Sidnei para a posição. O elenco ainda conta com Eduardo Brock, que tem contrato até maio.

Pezzolano no BID

O nome do técnico Paulo Pezzolano foi registrado pelo Cruzeiro no Boletim Informativo Diário da CBF. Agora, ele poderá assinar as súmulas das partidas como técnico da Raposa. O treinador esteve em todos os jogos da equipe no Mineiro, mas como auxiliar.

Além do treinador, o atacante Marcelinho também foi registrado no BID. Ele chegou no ano passado para a equipe sub-20, mas não havia sido registrado em função do transfer ban.