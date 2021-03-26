Cruzeiro anuncia a contratação do volante Rômulo para o elenco

Crédito: Rômulo é a oitava contratação da Raposa para a temporada 2021-(Divulgação/Cruzeiro

A diretoria do Cruzeiro acertou, na tarde desta sexta-feira (26), a oitava contratação para a temporada 2021. Trata-se do meio-campista Rômulo. O atleta, que possui dupla nacionalidade (brasileira e italiana), assina contrato de três anos com o Melhor Clube Brasileiro do Século XX.

Natural de Pelotas, no Rio Grande do Sul, o novo contratado já vestiu o manto cinco estrelas entre 2010 e 2011, quando participou da conquista do Campeonato Mineiro. Nesse período, o volante disputou 19 jogos pela Raposa.

Posteriormente, Rômulo se transferiu para o futebol italiano, onde atuou por nove temporadas em clubes tradicionais como Juventus, Fiorentina e Lazio, disputou mais de 200 jogos e conquistou três títulos: um do Campeonato Italiano (2015) e dois da Copa Itália (2015 e 2019). As boas atuações no país europeu levaram o jogador a ser convocado pela Seleção Italiana, em 2014 Rômulo é aguardado neste final de semana em Belo Horizonte para a realização dos exames médicos protocolares.

Confira a ficha do novo reforço:

Nome: Rômulo Souza Orestes Caldeira

Posição: Meio-campista

Nascimento: 22/05/1987 - Pelotas (RS)

Nacionalidade: Brasileiro/Italiano

Carreira: Juventude (2007), Metropolitano (2008), Chapecoense (2009), Santo André (2009 e 2010), Cruzeiro (2010 e 2011), Athletico-PR (2011), Fiorentina (2011-2013), Hellas Verona (2013 e 2014), Juventus (2014 e 2015), Hellas Verona (2015-2018), Genoa (2018 e 2019), Lazio (2019), Genoa (2019), Brescia (2019 e 2020) e Cruzeiro (desde 03/2021).

Títulos: Campeonato Italiano (2015), Copa Itália (2015 e 2019) e Campeonato Mineiro (2011)