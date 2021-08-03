Cruzeiro anuncia a contratação do técnico Vanderlei Luxemburgo

Crédito: Luxemburgo será o sexto técnico da gestão de Sérgio Santos Rodrigues-(Divulgação/Cruzeiro

Vanderlei Luxemburgo está de volta ao Cruzeiro. O treinador de 69 anos assina com a Raposa e chega com o objetivo imediato de comandar a recuperação do time cinco estrelas dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, em que ocupa a 18ª posição, com 13 pontos, em 15 jogos. O treinador chega a Belo Horizonte na quinta-feira.

Nascido em Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, Vanderlei Luxemburgo começa agora a sua terceira passagem pelo Cruzeiro. Técnico da equipe azul e branca entre 2002 e 2004 e em 2015, o treinador registra 126 jogos à frente do clube, com 74 vitórias, 25 empates e 27 derrotas.

Foi com Luxemburgo que o Cruzeiro conquistou a inédita Tríplice Coroa, em 2003. Naquele ano, a Raposa faturou o Campeonato Mineiro, o tetracampeonato da Copa do Brasil e o segundo título Brasileiro.Vanderlei Luxemburgo coleciona em sua carreira inúmeros troféus. São cinco Campeonato Brasileiro Série A (1993, 1994, 1998, 2003, 2004), um da Série B (1989), um da Copa do Brasil (2003), além de vários estaduais, sendo o Paulista de 2020 o último faturado por ele, quando dirigia o Palmeiras. Também conquistou a Copa América de 1999 e o Torneio Pré-Olímpico Sub-23 de 2000 pela Seleção Brasileira.

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