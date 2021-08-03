Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Cruzeiro anuncia a contratação do técnico Vanderlei Luxemburgo

Treinador volta ao clube mineiro para a sua terceira passagem com a missão de tirar o time da zona do rebaixamento e reagir na Série B...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 ago 2021 às 12:48

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 12:48

Crédito: Luxemburgo será o sexto técnico da gestão de Sérgio Santos Rodrigues-(Divulgação/Cruzeiro
Vanderlei Luxemburgo está de volta ao Cruzeiro. O treinador de 69 anos assina com a Raposa e chega com o objetivo imediato de comandar a recuperação do time cinco estrelas dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, em que ocupa a 18ª posição, com 13 pontos, em 15 jogos. O treinador chega a Belo Horizonte na quinta-feira.
Nascido em Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, Vanderlei Luxemburgo começa agora a sua terceira passagem pelo Cruzeiro. Técnico da equipe azul e branca entre 2002 e 2004 e em 2015, o treinador registra 126 jogos à frente do clube, com 74 vitórias, 25 empates e 27 derrotas.
Foi com Luxemburgo que o Cruzeiro conquistou a inédita Tríplice Coroa, em 2003. Naquele ano, a Raposa faturou o Campeonato Mineiro, o tetracampeonato da Copa do Brasil e o segundo título Brasileiro.Vanderlei Luxemburgo coleciona em sua carreira inúmeros troféus. São cinco Campeonato Brasileiro Série A (1993, 1994, 1998, 2003, 2004), um da Série B (1989), um da Copa do Brasil (2003), além de vários estaduais, sendo o Paulista de 2020 o último faturado por ele, quando dirigia o Palmeiras. Também conquistou a Copa América de 1999 e o Torneio Pré-Olímpico Sub-23 de 2000 pela Seleção Brasileira.
>Confira a tabela da Série B do Brasileiro
Além de Luxemburgo, Dorival júnior e Tiago Nunes estavam no páreo para assumir o Cruzeiro, mas no início da tarde desta terça-feira, Luxa foi confirmado pela diretoria celeste. O novo comandante será o sexto da gestão Sérgio Santos Rodrigues. Já passaram pelo clube Enderson Moreira, Ney Franco, Felipão, Felipe Conceição e Mozart Santos. Na última passagem de Luxa pela Raposa, em 2015, o retrospecto não foi muito positivo: em 19 jogos, foram 10 derrotas, três empates e seis vitórias. Ele não resistiu e substituído por Mano Menezes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia Nacional do Braille expõe desafios na alfabetização de crianças com deficiência visual no Brasil
Imagem de destaque
'Me surpreendi comigo mesma', afirma Samira após rever seus comentários sobre Milena e Ana Paula
Imagem de destaque
BBB 26: 'Não tem essa maturidade', afirma Juliano Floss sobre Milena

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados