Cruzeiro anuncia a contratação do atacante Wellington Nem

O Cruzeiro anunciou a contratação do atacante Wellington Nem, de 29 anos, que assina contrato com a Raposa até o fim de 2021. Ele estava no Fortaleza, fez exames médicos e foi aprovado para defender a Raposa. A equipe mineira está em busca de reforços antes que sofra outro impedimento por parte da FIFA de não poder registrar novos atletas por uma dívida com o Defensor-URU, pela compra de Arrascaeta, no valor de R$ 7 milhões. Wellington Nem começou sua carreira nas categorias de base do Fluminense. Tem passagens pelo Figueirense, Shakhtar Donetsk , da Ucrânia, São Paulo e agora está na Raposa, onde tentará ajudar o time a melhorar sua parte ofensiva. Nem é o 13º reforço na temporada, mas o Cruzeiro ainda tentará mais atletas para incrementar o time na Série B. Ficha do jogadorNome completo: Wellington Silva Sanches AguiarNascimento: 06/02/1992 (Rio de Janeiro-RJ)Posição: atacanteClubes: Fluminense (2009-2010), Fluminense (2012-2013 e 2019), Shakhtar Donetsk (2013-2017 e 2018-2019), São Paulo (2017), Fortaleza (2021) e Cruzeiro desde (06/2021)Títulos: Copa da Ucrânia (2015-2016, 2017-2018 e 2018-2019), Campeonato Ucraniano (2013-2014 e 2017-2018 e 2018-2019), Supercopa da Ucrânia (2014 e 2015), Campeonato Brasileiro (2012), Sul-Americano Sub-17 (2009), Campeonato Carioca (2012), Taça Guanabara (2012), Florida Cup (2017) e Campeonato Cearense (2021)