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futebol

Cruzeiro ajusta contrato do zagueiro Weverton , de 18 anos

O jogador vem sendo titular da Raposa e teve seu vínculo readequado, com aumento do tempo de contrato e da multa rescisória...

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 18:54

LanceNet

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Publicado em 

16 abr 2021 às 18:54
Crédito: Weverton estava no time sub-18 há poucos meses e agora virou titular na Raposa-(Daniel Hott/Cruzeiro
Formado nas categorias de base do Cruzeiro, o zagueiro Weverton teve seu contrato readequado na tarde desta sexta-feira, 16 de abril. Com o novo acordo, houve um aumento no valor da multa rescisória. Além disso, também há a opção de renovação até 21 de dezembro de 2025, a critério exclusivo do Cruzeiro. O atual vínculo do atleta com o Clube é válido até o dia 29 de maio de 2024. O jovem defensor, de apenas 18 anos, vem ganhando destaque no elenco principal da Raposa. Na atual temporada, o camisa 34 disputou quatro jogos, todos eles como titular. Em três desses compromissos, o time celeste não sofreu gols: América-RN, Atlético-MG e Coimbra. Feliz com o reconhecimento por parte da diretoria estrelada e pelo momento que vive dentro de campo, Weverton destacou a gratidão que sente em relação ao Cruzeiro e demonstrou otimismo quanto ao seu futuro com as vestes azuis. -Tenho um carinho enorme pelo Clube, cheguei aqui com 13 anos. É mais um sonho realizado e, se Deus quiser, virão muitos títulos e muitas conquistas nesses próximos anos de contrato- declarou. O Cruzeiro tem 80% dos direitos econômicos de Weverton,

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