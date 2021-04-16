Cruzeiro ajusta contrato do zagueiro Weverton , de 18 anos

Formado nas categorias de base do Cruzeiro, o zagueiro Weverton teve seu contrato readequado na tarde desta sexta-feira, 16 de abril. Com o novo acordo, houve um aumento no valor da multa rescisória. Além disso, também há a opção de renovação até 21 de dezembro de 2025, a critério exclusivo do Cruzeiro. O atual vínculo do atleta com o Clube é válido até o dia 29 de maio de 2024. O jovem defensor, de apenas 18 anos, vem ganhando destaque no elenco principal da Raposa. Na atual temporada, o camisa 34 disputou quatro jogos, todos eles como titular. Em três desses compromissos, o time celeste não sofreu gols: América-RN, Atlético-MG e Coimbra. Feliz com o reconhecimento por parte da diretoria estrelada e pelo momento que vive dentro de campo, Weverton destacou a gratidão que sente em relação ao Cruzeiro e demonstrou otimismo quanto ao seu futuro com as vestes azuis. -Tenho um carinho enorme pelo Clube, cheguei aqui com 13 anos. É mais um sonho realizado e, se Deus quiser, virão muitos títulos e muitas conquistas nesses próximos anos de contrato- declarou. O Cruzeiro tem 80% dos direitos econômicos de Weverton,