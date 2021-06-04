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Cruzeiro afasta o lateral Klebinho que teve contato com uma pessoa infectada pela Covid-19

O clube comunicou o afastamento do jogador dos treinos até que se comprove a não contaminação do atleta da Raposa...
LanceNet

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Publicado em 

04 jun 2021 às 16:51

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 16:51

Crédito: Klebinho chegou recentemente ao Cruzeiro, mas terá de ficar de fora da equipe até que se comprove que não pegou Covid-19-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Recém chegado ao Cruzeiro e com poucos minutos em campo, o lateral-direito Klebinho está afastado do elenco da Raposa. O jogador celeste teve contato com uma pessoa com sintomas de Covid-19 e o clube, por prevenção, tirou o atleta dos treinos até que se comprove a não infecção pela doença.
A Raposa não disse quanto tempo Klebinho ficará de fora dos trabalhos com o elenco. O lateral entrou no segundo tempo do duelo com a Juazeirense, pela Copa do Brasil, no lugar de Cáceres.
Klebinho veio emprestado do Flamengo e fica no Cruzeiro até o fim do ano. Ele estava sem jogar desde dezembro do ano passado, quando defendeu o Tokyo Verdy no Campeonato Japonês.
O Cruzeiro já teve quatro casos de Covid-19 confirmados no elenco em 2021: Vitor Eudes, Ramon, Stênio e Weverton. E, com o afastamento de Klebinho, a Raposa ficará mais uma vez sem um especialista na posição, pois o outro jogador da lateral-direita, Geovane, está machucado. Veja o comunicado do clube sobre o afastamento de Klebinho: O Cruzeiro Esporte Clube comunica que o atleta Klebinho está, preventivamente, afastado dos treinamentos e jogos da equipe. O lateral teve contato com uma pessoa que apresentou sintomas de COVID-19 e, dessa forma, ficará em isolamento pelos próximos dias, até que a hipótese de contaminação esteja descartada.

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