Cruzeiro afasta o lateral Klebinho que teve contato com uma pessoa infectada pela Covid-19

Crédito: Klebinho chegou recentemente ao Cruzeiro, mas terá de ficar de fora da equipe até que se comprove que não pegou Covid-19-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Recém chegado ao Cruzeiro e com poucos minutos em campo, o lateral-direito Klebinho está afastado do elenco da Raposa. O jogador celeste teve contato com uma pessoa com sintomas de Covid-19 e o clube, por prevenção, tirou o atleta dos treinos até que se comprove a não infecção pela doença.

A Raposa não disse quanto tempo Klebinho ficará de fora dos trabalhos com o elenco. O lateral entrou no segundo tempo do duelo com a Juazeirense, pela Copa do Brasil, no lugar de Cáceres.

Klebinho veio emprestado do Flamengo e fica no Cruzeiro até o fim do ano. Ele estava sem jogar desde dezembro do ano passado, quando defendeu o Tokyo Verdy no Campeonato Japonês.