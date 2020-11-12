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futebol

Cruzeiro acerta retorno do atacante Rafael Sóbis ao clube

O jogador que estava no Ceará, acertou com a Raposa  até o fim de 2021...

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 23:16

LanceNet

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Publicado em 

11 nov 2020 às 23:16
Crédito: Sobis volta ao clube azul um ano depois de sair por divergências internas-(Reprodução/Cruzeiro
O Cruzeiro atendeu mais um pedido de Felipão, por ter um jogador experiente no elenco que disputa a Série B; A Raposa anunciou o retorno de Rafael Sobis para reforçar o time celeste. O comunicado foi feito na noite desta quarta-feira, 11 de novembro. Sóbis assina com o time mineiro até dezembro de 2021 e é aguardado em Belo Horizonte nos próximos dias para se juntar ao grupo na Toca da Raposa II.
Com um currículo extremamente vitorioso, o atleta também já tem o seu nome marcado na história do clube azul. Entre junho de 2016 e dezembro de 2018, o atacante disputou 119 jogos com o manto estrelado, marcou 28 gols e levantou três troféus: dois da Copa do Brasil, em 2017 e 2018, e um do Campeonato Mineiro, em 2018.
Na campanha que culminou com a conquista da Copa do Brasil, em 2017, Rafael Sóbis foi artilheiro da competição, com cinco gols. Ao longo da carreira, o novo reforço cruzeirense teve passagens pelas seleções de base e principal do Brasil. Atuando pelo Internacional, foi bicampeão da Libertadores, em 2006 e 2011. Já pelo Fluminense conquistou o Campeonato Brasileiro de 2012.
Na atual temporada, o atacante foi campeão da Copa do Nordeste com o Ceará, seu último clube.
O retorno de Sóbis ao Cruzeiro também coloca fim à ação que envolvia as partes na Justiça do Trabalho, uma vez que atleta e Clube entraram em um acordo. O jogador cobrava da Raposa 4 milhões de reais por direitos trabalhistas. Em primeira instância, houve vitória do atleta que teria R$ 3 milhões a receber do time azul. Com a volta ao clube, o débito será solucionado de outra forma.
RAFAEL SÓBISPosição: atacante Nascimento: 17/06/1985 - Erechim (RS) Altura: 1,76m Carreira: Internacional (2004 - 2006), Real Bétis (2006-2008), Al-Jazira (2008 - 2010), Internacional (2010 e 2011), Fluminense (2011 - 2014), Tigres (2015- 2016), Cruzeiro (2016-2018), Internacional (2019), Ceará (2020) e Cruzeiro (desde 11/2020). Títulos: Copa Libertadores (2006 e 2011), Copa do Brasil (2017 e 2018), Campeonato Brasileiro (2012), Campeonato Mexicano - Apertura (2015), Copa do Nordeste (2020), Campeonato Mineiro (2018), Campeonato Gaúcho (2004, 2005 e 2011) e Campeonato Carioca (2012).

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