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Cruzeiro acerta pagamentos com Atlético-AC e Del Valle para encerrar o transfer ban e punição da CBF

O time azul tem até terça-feira, 12 de abril, para  ter as baixas nas punições e poder registrar seus novos reforços...
LanceNet

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Publicado em 

10 abr 2022 às 19:48

Publicado em 10 de Abril de 2022 às 19:48

O Cruzeiro vai encerrar em breve o impedimento de registro de atletas até a próxima terça-feira.12 de abril, prazo final da janela de transferências, pois acertou com o Independiente del Valle, do Equador, e com o Atlético-AC, o pagamento de duas dívidas, que somadas dão quase R$ 14 milhões pelos negociações do zagueiro Caicedo e do atacante Careca, ambas em 2017.
Com a quitação dupla, a Raposa vai encerrar o Transfer ban na FIFA e a punição da CBF, que impedem o time mineiro de registrar novos jogadores. c
A Raposa espera a baixa da punição na CBF e na FIFA para que o sistema aceite as novas inscrições e validações de contratos.
A cúpula cruzeirense aproveitou a presença da delegação equatoriana em BH para duelo com o América-MG, pela Libertadores, e acertaram o pagamento da dívida. Ao terminar com as pendências, o Cruzeiro poderá inscrever seus reforços para a Série B. A Raposa tem seis atletas esperando para serem confirmados como jogadores do clube. como o goleiro Gabriel Mesquita, o volante Neto Moura, e os atacantes Leonardo Pais e Rafael Silva. O clube também irá registrar os atacantes Rodolfo e Henrique Luvannor.
O time azul corre contra o tempo, pois o prazo para registro de atletas.se enferra no dia 12, próxima terça-feira. Caso a equipe celeste não faça as inscrições a tempo, só poderá ativar os contratos no fim de julho, quando se abre nova janela de transferências.
Crédito: ApósavendadaSAFparaRonaldoserconfirmada,aRaposavaiselivrardeduaspuniçõesqueimpedemoclubederegistrarnovosatletas-(GustavoAleixo/Cruzeiro

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