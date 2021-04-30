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futebol

Cruzeiro acerta o empréstimo do atacante Guilherme Bissoli

O jogador virá por empréstimo , cedido pelo Athletico-PR, detentor dos direitos do centroavante...

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 17:21

LanceNet

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Publicado em 

30 abr 2021 às 17:21
Crédito: Divulgação/Athletico-PR
O Cruzeiro encaminhou a contratação do atacante Guilherme Bissoli, que está vinculado ao Athletico-PR. O jogador virá para o clube mineiro por empréstimo. Bissoli é esperado em Belo Horizonte no início da próxima semana. Mineiros e paranaenses chegaram a um acordo para o empréstimo do jogador, que tem vínculo com o Furacão até o fim de 2023. A informação do negócio foi veiculada inicialmente pelo Ge e confirmada pelo L!. Bissoli foi formado nas categorias de base do São Paulo e chegou ao Athletico-PR no início de 2020, sendo emprestado pelo Club Fernando de la Mora, do Paraguai. O jovem atacante será mais uma opção ofensiva para Felipe Conceição. Ao todo, Bissoli fez nove gols em 31 partidas pelo time paranaense em 2020 e pode atuar dentro da grande área, fixo, como ou “falso nove”.

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