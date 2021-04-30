Cruzeiro acerta o empréstimo do atacante Guilherme Bissoli

O Cruzeiro encaminhou a contratação do atacante Guilherme Bissoli, que está vinculado ao Athletico-PR. O jogador virá para o clube mineiro por empréstimo. Bissoli é esperado em Belo Horizonte no início da próxima semana. Mineiros e paranaenses chegaram a um acordo para o empréstimo do jogador, que tem vínculo com o Furacão até o fim de 2023. A informação do negócio foi veiculada inicialmente pelo Ge e confirmada pelo L!. Bissoli foi formado nas categorias de base do São Paulo e chegou ao Athletico-PR no início de 2020, sendo emprestado pelo Club Fernando de la Mora, do Paraguai. O jovem atacante será mais uma opção ofensiva para Felipe Conceição. Ao todo, Bissoli fez nove gols em 31 partidas pelo time paranaense em 2020 e pode atuar dentro da grande área, fixo, como ou “falso nove”.