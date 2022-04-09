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futebol

Cruzeiro acerta com o Athletico-PR o empréstimo do zagueiro Zé Ivaldo

A Raposa buscou o defensor para repor o setor  para a Série B do Brasileiro...

Publicado em 09 de Abril de 2022 às 19:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 abr 2022 às 19:11
O Cruzeiro agiu rápido e vai reforçar a zaga da equipe, que não foi bem na estreia da Série B, contra o Bahia, em que o time celeste foi derrotado por 2 a 0 pelo Tricolor de Aço. A equipe mineira acertou com o Atlético-PR o empréstimo do zagueiro Zé Ivaldo, do Athletico-PR. A informação foi divulgada pela jornalista Monique Vilela e confirmada pelo L!.A busca de um defensor é para dar mais experiência ao elenco que conta com que buscava um zagueiro para a disputa da Série B. Zé Ivaldo trabalhou no CT do Caju, do Furacão, neste sábado, 9 de abril, mas deixou a delegação com o acerto das duas equipes. O Cruzeiro vai custear o o salário do atleta. Ivaldo foi formado nas categorias de base do Furacão, mas, esteve emprestado ao Vitória antes de se firmar no time do Paraná.
Crédito: ZéIvaldo ficanoCruzeiroatéofimdaSérieB-(MiguelLocatelli/Athletico

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