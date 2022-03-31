Cruz Azul confirma a saída de Bryan Angulo para o Santos

O Cruz Azul, do México, confirmou a saída do atacante Bryan Angulo nesta quinta-feira. Ele viaja para o Brasil e deve assinar com o Santos ainda nessa semana. Será o nono reforço do Peixe na temporada. O clube já trouxe os zagueiros Maicon e Eduardo Bauermann, o lateral-direito Auro, os volante Willian Maranhão e Rodrigo Fernández e os meias-atacantes Bruno Oliveira, Ricardo Goulart e Jhojan Julio.A contratação de Angulo foi aprovada pelo técnico Fabián Bustos. No começo de março, o DIÁRIO divulgou que o treinador argentino pediu um centroavante mais alto que Marcos Leonardo, titular da equipe. O Menino da Vila tem 1,74m. Angulo tem 1,82m.
Bryan Angulo começou sua carreira no Rocafuerte, do Equador, e acumula passagens por Emelec, Tijuana e Cruz Azul, seu clube atual. Na temporada, participou de 27 jogos e anotou cinco gols. Foi campeão nos últimos anos da Liga MX, Campeón de Campeones e Taça das Ligas.Em 2019, o Peixe demonstrou interesse na contratação do jogador, ainda com Jorge Sampaoli no comando do Santos. Seu futebol chamou atenção após uma temporada com 31 gols em 45 jogos. Pela Seleção equatoriana, Angulo jogou cinco partidas, mas não marcou gols.