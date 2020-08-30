Criticado e invicto: Palmeiras chega a dez jogos sem perder depois da pausa

Crédito: Tiago Caldas/Fotoarena/Lancepress!

Com o empate diante do Bahia, o Palmeiras atingiu uma importante marca: são dez jogos sem perder seguidos. No total, são cinco vitórias e cinco empates, contando tanto Campeonato Paulista quanto Campeonato Brasileiro. Mesmo sob desconfiança, essa é a maior sequência invicta do time em 2020.

- A gente queria ter mais dois pontos e perdemos a chance de ficar no topo da tabela. Temos de ter paciência, porque é um campeonato longo – disse Zé Rafael, autor do tento diante do Tricolor de Aço, seu ex-clube.

Os triunfos aconteceram diante de Água Santa, Santo André e Ponte Preta (estadual), mais e Athletico-PR e Santos (Brasileiro). Já os empates aconteceram diante de Corinthians (duas vezes pelas finais do Paulista), Fluminense, Goiás e, finalmente, o Bahia, no último sábado.A última vez que o clube atingiu a marca de dez jogos sem perder foi há pouco mais de um ano, quando permaneceu invicto por 15 partidas entre 7 de abril e 13 de junho de 2019. Vale lembrar ainda que, assim como os outros clubes, o Palmeiras ficou meses parado devido à pandemia de coronavírus e, no retorno, perdeu para o Corinthians, por 1 a 0, no estadual.

Desde esse dia, em 22 de julho, não perdeu mais – aliás, antes da pausa, o time de Luxemburgo vinha de uma sequência de oito jogos sem perder, contando Paulista e Libertadores.