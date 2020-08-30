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Criticado e invicto: Palmeiras chega a dez jogos sem perder depois da pausa

Última derrota aconteceu para o Corinthians, em 22 de julho, e, desde então, equipe empatou cinco e ganhou outras cinco vezes, com título estadual na conta...

Publicado em 30 de Agosto de 2020 às 17:00

LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2020 às 17:00
Crédito: Tiago Caldas/Fotoarena/Lancepress!
Com o empate diante do Bahia, o Palmeiras atingiu uma importante marca: são dez jogos sem perder seguidos. No total, são cinco vitórias e cinco empates, contando tanto Campeonato Paulista quanto Campeonato Brasileiro. Mesmo sob desconfiança, essa é a maior sequência invicta do time em 2020.
- A gente queria ter mais dois pontos e perdemos a chance de ficar no topo da tabela. Temos de ter paciência, porque é um campeonato longo – disse Zé Rafael, autor do tento diante do Tricolor de Aço, seu ex-clube.
Os triunfos aconteceram diante de Água Santa, Santo André e Ponte Preta (estadual), mais e Athletico-PR e Santos (Brasileiro). Já os empates aconteceram diante de Corinthians (duas vezes pelas finais do Paulista), Fluminense, Goiás e, finalmente, o Bahia, no último sábado.A última vez que o clube atingiu a marca de dez jogos sem perder foi há pouco mais de um ano, quando permaneceu invicto por 15 partidas entre 7 de abril e 13 de junho de 2019. Vale lembrar ainda que, assim como os outros clubes, o Palmeiras ficou meses parado devido à pandemia de coronavírus e, no retorno, perdeu para o Corinthians, por 1 a 0, no estadual.
Desde esse dia, em 22 de julho, não perdeu mais – aliás, antes da pausa, o time de Luxemburgo vinha de uma sequência de oito jogos sem perder, contando Paulista e Libertadores.
Agora, a equipe se prepara para um duro duelo diante do Internacional, na próxima quarta-feira, no Allianz Parque, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado é o líder da competição, com 15 pontos.

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