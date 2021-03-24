Cristiano Ronaldo terá de reduzir salário para voltar ao Real Madrid e limite estipulado é de R$ 163 milhões

A possível volta de Cristiano Ronaldo ao Real Madrid ganha cada vez mais força nos bastidores e o atacante português já sabe quanto o clube merengue está disposto a pagar para tê-lo de volta. De acordo com a imprensa espanhola, o camisa 7 terá de reduzir o seu salário atual para jogar novamente nos Blancos.
Em reportagem veiculada pelo jornal "As", de Madri, nesta quarta-feira, o Real Madrid definiu um teto de 25 milhões de euros (R$ 163 milhões atualmente) por temporada para que CR7 retorne à capital espanhola. O valor é abaixo dos 31 milhões de euros (R$ 202 milhões) que ele recebe na Juventus.
Caso volte ao Real Madrid por este valor, o português será o atleta mais bem pago do atual campeão espanhol, que sofreu impacto em sua finanças por conta da crise financeira causa pela Covid-19.
Ainda segundo o jornal, a Juventus também deseja 25 milhões de euros para vender o jogador na próxima janela de transferências.