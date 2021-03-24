  • Cristiano Ronaldo terá de reduzir salário para voltar ao Real Madrid e limite estipulado é de R$ 163 milhões
Cristiano Ronaldo terá de reduzir salário para voltar ao Real Madrid e limite estipulado é de R$ 163 milhões

Atacante da Juventus pode voltar ao clube espanhol na próxima temporada, mas terá que abaixar os vencimentos para vestir novamente a camisa do atual campeão nacional...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 14:34

LanceNet

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
A possível volta de Cristiano Ronaldo ao Real Madrid ganha cada vez mais força nos bastidores e o atacante português já sabe quanto o clube merengue está disposto a pagar para tê-lo de volta. De acordo com a imprensa espanhola, o camisa 7 terá de reduzir o seu salário atual para jogar novamente nos Blancos.
Em reportagem veiculada pelo jornal "As", de Madri, nesta quarta-feira, o Real Madrid definiu um teto de 25 milhões de euros (R$ 163 milhões atualmente) por temporada para que CR7 retorne à capital espanhola. O valor é abaixo dos 31 milhões de euros (R$ 202 milhões) que ele recebe na Juventus.
Caso volte ao Real Madrid por este valor, o português será o atleta mais bem pago do atual campeão espanhol, que sofreu impacto em sua finanças por conta da crise financeira causa pela Covid-19.
Cristiano Ronaldo na briga: Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa
Ainda segundo o jornal, a Juventus também deseja 25 milhões de euros para vender o jogador na próxima janela de transferências.

Tópicos Relacionados

juventus real madrid
Recomendado para você

Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: MPF cobra informações sobre qualidade da água no litoral
Enem 2026: período para pedir isenção da taxa termina nesta sexta (24)
Vítima foi encontrada amarrada a um colchão com o uso de um cinto, nua, com ferimentos pelo corpo e coberta por fezes
O que se sabe sobre caso de mulher mantida em cárcere e torturada em Itapuã

