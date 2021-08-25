Cristiano Ronaldo sofre lesão no treino, abandona a atividade com dores e vira dúvida para a Juventus

Crédito: Divulgação / Site oficial da Juventus

Problemas para a Juventus. Nesta quarta-feira, o atacante Cristiano Ronaldo, principal nome da equipe italiana, sofreu uma lesão no braço direito e precisou deixar a atividade mais cedo. De acordo com a imprensa local, o português se chocou com o brasileiro Alex Sandro, o que ocasionou a contusão.

+ Veja a tabela e os jogos da Lega Serie ASegundo o jornal "Tuttosport", Cristiano Ronaldo será submetido a exames para saber a gravidade da lesão e se será desfalque ao técnico Massimiliano Allegri. No sábado, a Juve encara o Empoli, pela segunda rodada do Italiano, e a equipe já tem as baixas de Kaio Jorge, Rabiot, Ramsey e Arthur.

Na estreia, no último fim de semana, o camisa 7 não foi titular diante da Udinese, mas por um pedido próprio, segundo o repórter Fabrizio Romano. De acordo com o repórter, o atacante de 36 anos tem a intenção de deixar a Juventus ainda nesta janela de transferências.

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