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Cristiano Ronaldo sofre lesão no treino, abandona a atividade com dores e vira dúvida para a Juventus

Jogador de 36 anos se chocou com o brasileiro Alex Sandro e precisou ir para os vestiários mais cedo. Português passará por exames para saber a gravidade da contusão...

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 12:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 ago 2021 às 12:40
Crédito: Divulgação / Site oficial da Juventus
Problemas para a Juventus. Nesta quarta-feira, o atacante Cristiano Ronaldo, principal nome da equipe italiana, sofreu uma lesão no braço direito e precisou deixar a atividade mais cedo. De acordo com a imprensa local, o português se chocou com o brasileiro Alex Sandro, o que ocasionou a contusão.
+ Veja a tabela e os jogos da Lega Serie ASegundo o jornal "Tuttosport", Cristiano Ronaldo será submetido a exames para saber a gravidade da lesão e se será desfalque ao técnico Massimiliano Allegri. No sábado, a Juve encara o Empoli, pela segunda rodada do Italiano, e a equipe já tem as baixas de Kaio Jorge, Rabiot, Ramsey e Arthur.
Na estreia, no último fim de semana, o camisa 7 não foi titular diante da Udinese, mas por um pedido próprio, segundo o repórter Fabrizio Romano. De acordo com o repórter, o atacante de 36 anos tem a intenção de deixar a Juventus ainda nesta janela de transferências.
+ Confira 20 clubes que faliram e conseguiram ou não se reerguer
A menos de uma semana do encerramento do período de contratações, CR7 e seu estafe, encabeçado pelo empresário Jorge Mendes, buscam alternativas. Um dos possíveis destinos é o Manchester City, que está em busca de um jogador para a posição. PSG e Real Madrid, entretanto, estão descartados.

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