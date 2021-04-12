Cristiano Ronaldo se revolta no vestiário da Juventus após vitória

Após a vitória da Juventus sobre o Genoa por 3 a 1, Cristiano Ronaldo deu socos na parede do vestiário, tomou banho rapidamente e deixou o estádio sem falar com ninguém, segundo o “La Gazzetta dello Sport”. O português não marcou gols, não deu assistências e perdeu uma oportunidade clara ao finalizar uma bola na trave e Morata balançar as redes no rebote.O camisa sete está sendo muito criticado pela imprensa italiana desde a eliminação da Velha Senhora para o Porto nas oitavas de final da Champions League. Apesar de ter a confiança interna, o futuro do jogador ainda segue indefinido, mas não há nenhuma proposta oficial pelo atacante que tem contrato até 2022.