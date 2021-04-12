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futebol

Cristiano Ronaldo se revolta no vestiário da Juventus após vitória

Segundo a imprensa italiana, atacante português socou a parede e deixou o estádio sem falar com os companheiros. Juventus venceu o Genoa por 3 a 1...

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 10:26

LanceNet

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Publicado em 

12 abr 2021 às 10:26
Crédito: Cristiano Ronaldo passou a partida sem marcar gols (Marco BERTORELLO / AFP
Após a vitória da Juventus sobre o Genoa por 3 a 1, Cristiano Ronaldo deu socos na parede do vestiário, tomou banho rapidamente e deixou o estádio sem falar com ninguém, segundo o “La Gazzetta dello Sport”. O português não marcou gols, não deu assistências e perdeu uma oportunidade clara ao finalizar uma bola na trave e Morata balançar as redes no rebote.O camisa sete está sendo muito criticado pela imprensa italiana desde a eliminação da Velha Senhora para o Porto nas oitavas de final da Champions League. Apesar de ter a confiança interna, o futuro do jogador ainda segue indefinido, mas não há nenhuma proposta oficial pelo atacante que tem contrato até 2022.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Apesar dos 32 gols em 37 jogos, a temporada da Juventus tem sido um fracasso, pois a equipe não está próxima de disputar o título do Campeonato Italiano contra a Inter de Milão. Apesar da falta de sucesso nesta época, a Velha Senhora está na final da Copa Itália e o português pode erguer seu segundo troféu no ano.

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