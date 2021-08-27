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futebol

Cristiano Ronaldo se despede da Juventus rumo ao Manchester United

Atacante utilizou as redes sociais para mandar um recado aos torcedores da Velha Senhora após vestir a camisa bianconeri nas últimas três temporadas...

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 14:11

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2021 às 14:11
Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
Após muitas especulações, Cristiano Ronaldo deixou oficialmente a Juventus para retornar ao Manchester United após 12 anos desde que deixou o Old Trafford pela primeira vez. O português utilizou as redes sociais para se despedir da Velha Senhora e dos torcedores italianos.- Hoje eu saio deste clube fantástico, o maior da Itália e com certeza um dos maiores da Europa. Eu dei meu coração e minha alma pela Juventus e eu sempre amarei Turim até os meus últimos dias. Os torcedores bianconeri sempre me respeitaram e eu tentei agradecê-los lutando em cada jogo, em cada temporada, em cada torneio. No final, olhamos para trás e vemos que conquistamos grandes feitos, não tudo o que gostaríamos, mas escrevemos uma linda história juntos.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Neste momento, Cristiano Ronaldo está a caminho da Inglaterra, onde deverá passar pelo reconhecimento médico nas instalações dos Red Devils antes de assinar seu novo contrato. A expectativa é de que o atacante português assine vínculo com o atual vice-campeão da Premier League até 2023.
Na manhã desta sexta-feira, o veterano não participou da sessão de treinamento da Juventus, mas compareceu ao clube para se despedir dos ex-companheiros e funcionários. Massimiliano Allegri, técnico da Velha Senhora, já havia confirmado mais cedo a saída do camisa sete.

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