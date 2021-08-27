Cristiano Ronaldo se despede da Juventus rumo ao Manchester United

Após muitas especulações, Cristiano Ronaldo deixou oficialmente a Juventus para retornar ao Manchester United após 12 anos desde que deixou o Old Trafford pela primeira vez. O português utilizou as redes sociais para se despedir da Velha Senhora e dos torcedores italianos.- Hoje eu saio deste clube fantástico, o maior da Itália e com certeza um dos maiores da Europa. Eu dei meu coração e minha alma pela Juventus e eu sempre amarei Turim até os meus últimos dias. Os torcedores bianconeri sempre me respeitaram e eu tentei agradecê-los lutando em cada jogo, em cada temporada, em cada torneio. No final, olhamos para trás e vemos que conquistamos grandes feitos, não tudo o que gostaríamos, mas escrevemos uma linda história juntos.