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futebol

Cristiano Ronaldo se defende: 'A história não pode ser deletada'

Atacante português se pronunciou pela primeira vez desde a eliminação da Juventus para o Porto na Champions League. Camisa sete está focado no Campeonato Italiano...

Publicado em 13 de Março de 2021 às 10:58

LanceNet

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Publicado em 

13 mar 2021 às 10:58
Crédito: Isabella BONOTTO / AFP
Protagonista da semana após a eliminação da Juventus para o Porto na Champions League, Cristiano Ronaldo se pronunciou pela primeira vez desde a saída do torneio em suas redes sociais. O nome do atacante é especulado para deixar a Velha Senhora ao final da temporada, mas o camisa sete diz estar focado no duelo contra o Cagliari, pelo Campeonato Italiano, e ataca os críticos.- Mais importante do que os números quando você cai na vida é o quão rápido e forte você volta. Os verdadeiros campeões nunca quebram. Nosso foco é no Cagliari, na Serie A, na Copa da Itália e em tudo o que podemos conquistar nesta temporada. É verdade que o passado pertence aos museus, mas o futebol tem memória e eu também. A história não pode ser deletada, é escrita diariamente com resiliência, espírito de equipe, persistência e muito trabalho duro. Quem não entende isso, nunca vai conquistar a glória e o sucesso.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
O português tem sido alvo de diversas personalidades do futebol que classificaram sua contratação como um fracasso para a Juventus. Tachinardi, ex-jogador da Velha Senhora, afirmou que o gajo deveria pedir desculpas para os torcedores bianconero por conta da eliminação. O nome do jogador é cogitado no Paris Saint-Germain, mas ainda não há nenhuma proposta oficial.

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