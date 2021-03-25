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futebol

Cristiano Ronaldo quer a contratação de um atleta como Benzema na Juve

Português sente falta de ter um companheiro para lhe servir bolas e criar oportunidades de gol. Craque irá se reunir com dirigentes da Velha Senhora ao final da temporada...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 08:35

LanceNet

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Publicado em 

25 mar 2021 às 08:35
Crédito: Cristiano Ronaldo sente falta da parceria com Benzema (Marco BERTORELLO / AFP
Cristiano Ronaldo irá se sentar com dirigentes da Juventus para conversar sobre seu futuro ao final da temporada, segundo o “La Gazzetta dello Sport”. Neste encontro, o português tem uma exigência: a contratação de um jogador com características similares a de Benzema, seja no ataque ou no meio de campo, para lhe servir muitas bolas e criar oportunidades de gols.A ideia de ambas as partes é de que o camisa sete possa cumprir o contrato que termina em 2022. Com isso, o craque está disposto a conhecer os planos para o futuro imediato e participar das contratações que serão feitas. Em Turim, há confiança, mas o andamento desta temporada pode ser determinante e a Juventus ainda pode batalhar por dois títulos neste ano.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Um dos pontos que joga a favor da permanência de Cristiano Ronaldo na Velha Senhora é o fato do veterano receber um alto salário em um período onde os clubes vivem uma enorme crise financeira. o PSG, um dos mais especulados como possível destino do português, está focado nas renovações de contrato de Neymar e Mbappé.

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