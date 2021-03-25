Cristiano Ronaldo quer a contratação de um atleta como Benzema na Juve

Cristiano Ronaldo irá se sentar com dirigentes da Juventus para conversar sobre seu futuro ao final da temporada, segundo o “La Gazzetta dello Sport”. Neste encontro, o português tem uma exigência: a contratação de um jogador com características similares a de Benzema, seja no ataque ou no meio de campo, para lhe servir muitas bolas e criar oportunidades de gols.A ideia de ambas as partes é de que o camisa sete possa cumprir o contrato que termina em 2022. Com isso, o craque está disposto a conhecer os planos para o futuro imediato e participar das contratações que serão feitas. Em Turim, há confiança, mas o andamento desta temporada pode ser determinante e a Juventus ainda pode batalhar por dois títulos neste ano.