Cristiano Ronaldo no Real Madrid? Marcelo responde publicação em rede social sobre parceria: 'Em breve'

Os rumores sobre a volta de Cristiano Ronaldo aumentam a cada dia e o português pode retornar ao clube espanhol depois de três temporadas na Juventus. Depois de Vini Jr. abrir as portas para a volta do camisa 7, agora foi a vez de outro brasileiro dar pistas sobre o futuro do lusitano.
+ Veja a tabela da La LigaAtravés de uma rede social, o lateral-esquerdo Marcelo indicou que a dupla de sucesso que fez com Cristiano Ronaldo pode estar de volta em breve. Ao responder uma publicação do perfil "433" no Instagram, que fazia referência à comemoração dos dois, o camisa 12 escreveu "em breve" nos comentários.