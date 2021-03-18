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futebol

Cristiano Ronaldo no Real Madrid? Marcelo responde publicação em rede social sobre parceria: 'Em breve'

Lateral-esquerdo brasileiro tem relação próxima com o atacante da Juventus e dupla pode ser reedita na próxima temporada. Português pensa em retorno ao Real Madrid...

Publicado em 18 de Março de 2021 às 14:14

LanceNet

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Publicado em 

18 mar 2021 às 14:14
Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
Os rumores sobre a volta de Cristiano Ronaldo aumentam a cada dia e o português pode retornar ao clube espanhol depois de três temporadas na Juventus. Depois de Vini Jr. abrir as portas para a volta do camisa 7, agora foi a vez de outro brasileiro dar pistas sobre o futuro do lusitano.
+ Veja a tabela da La LigaAtravés de uma rede social, o lateral-esquerdo Marcelo indicou que a dupla de sucesso que fez com Cristiano Ronaldo pode estar de volta em breve. Ao responder uma publicação do perfil "433" no Instagram, que fazia referência à comemoração dos dois, o camisa 12 escreveu "em breve" nos comentários.

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