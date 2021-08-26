Cristiano Ronaldo não possui propostas para deixar a Juventus

Jorge Mendes, empresário de Cristiano Ronaldo, se reuniu nesta quinta-feira com dirigentes da Juventus para tratar sobre o futuro de seu cliente, segundo a imprensa italiana. Apesar do nome do craque estar sendo vinculado ao Manchester City, o agente não apresentou nenhuma oferta pelo jogador e a Velha Senhora quer dar por encerrada essa novela.O camisa sete possui contrato com a equipe de Turim até 2022 e é avaliado pelo clube italiano em cerca de 30 milhões de euros (R$ 185 milhões). No entanto, a equipe de Pep Guardiola, que nunca teve Cristiano Ronaldo como uma das prioridades de mercado, não aceita negociar a transferência tendo que paxar esta taxa.
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O Manchester City só aceitaria negociar a chegada do português sem custos e com um salário na casa dos 15 milhões de euros (R$ 92 milhões) por ano. Os ingleses também nunca cogitaram envolver Gabriel Jesus em uma troca pelo português, embora o atacante brasileiro seja um nome desejado pela Juventus há anos.
Por conta de todos estes fatores, a Juventus vê como inviável a saída de Cristiano Ronaldo sem custos nos próximos dias após o alto investimento realizado em 2018. E a diretoria espera que o atacante esteja apto para o confronto contra o Empoli, pelo Campeonato Italiano, neste sábado.