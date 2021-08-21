Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

'Cristiano Ronaldo me disse que continua', diz treinador da Juventus

Em entrevista coletiva antes da estreia da Velha Senhora no Campeonato Italiano, Massimiliano Allegri afirma que conta com o português para a temporada 2021/22...

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 11:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 ago 2021 às 11:00
Crédito: Divulgação / Juventus
Vai começar a temporada para a Juventus. E Cristiano Ronaldo seguirá na Velha Senhora. Pelo menos é o que garante o treinador Massimiliano Allegri. Neste sábado, véspera da estreia da Juve no Campeonato Italiano, o comandante alvinegro falou em entrevista coletiva que o português não deixará o clube.
+ Veja a tabela e os jogos do Campeonato Italiano- Cristiano Ronaldo me disse que continua na Juventus. Li os boatos nos jornais. Ele sempre treinou bem e se mostrou à disposição, nunca houve vontade de sair. Quinta-feira dei meio dia de descanso para ele, porque havia trabalhado muito duro durante a semana. Mas ele está disponível contra a Udinese - disse Allegri.
Nos últimos dias, a imprensa italiana afirmou que CR7 desejava sair da Juventus, e que o Manchester City poderia ser o destino. Em seguida, o atleta foi a público e disse nas redes sociais que tudo não passava de boato.
+ Veja quem poderá assinar pré-contrato na Europa na próxima janela
Apesar de garantir que o português está à disposição para o duelo contra a Udinese, Allegri não informou se o camisa 7 será titular ou reserva.
- Tenho de cuidar de todo o time no qual o Cristiano Ronaldo é um valor adicional, porque garante um elevado número de gols. Temos que trabalhar em equipe para valorizar as individualidades - concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

juventus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estamos perto de entender o que os animais querem dizer para nós?
Imagem de destaque
Briga por cadeiras de bar em vaga na rua termina com 2 baleados no ES
Dupla invade prédio e leva mais de R$ 100 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Dupla invade prédio e leva R$ 120 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados