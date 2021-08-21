'Cristiano Ronaldo me disse que continua', diz treinador da Juventus

Crédito: Divulgação / Juventus

Vai começar a temporada para a Juventus. E Cristiano Ronaldo seguirá na Velha Senhora. Pelo menos é o que garante o treinador Massimiliano Allegri. Neste sábado, véspera da estreia da Juve no Campeonato Italiano, o comandante alvinegro falou em entrevista coletiva que o português não deixará o clube.

+ Veja a tabela e os jogos do Campeonato Italiano- Cristiano Ronaldo me disse que continua na Juventus. Li os boatos nos jornais. Ele sempre treinou bem e se mostrou à disposição, nunca houve vontade de sair. Quinta-feira dei meio dia de descanso para ele, porque havia trabalhado muito duro durante a semana. Mas ele está disponível contra a Udinese - disse Allegri.

Nos últimos dias, a imprensa italiana afirmou que CR7 desejava sair da Juventus, e que o Manchester City poderia ser o destino. Em seguida, o atleta foi a público e disse nas redes sociais que tudo não passava de boato.

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Apesar de garantir que o português está à disposição para o duelo contra a Udinese, Allegri não informou se o camisa 7 será titular ou reserva.