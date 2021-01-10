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futebol

Cristiano Ronaldo marca no fim, e Juventus vence o Sassuolo no Italiano

Após primeiro tempo morno, Velha Senhora joga melhor com um a mais na etapa final e conquista mais três pontos. Português marcou gol no último lance da partida...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2021 às 18:50

Publicado em 10 de Janeiro de 2021 às 18:50

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
Foi difícil, mas a Juventus conseguiu. O time de Andrea Pirlo recebeu o Sassuolo pelo Campeonato Italiano neste domingo e a Velha Senhora venceu por 3 a 1. Os gols foram marcados por Danilo, Ramsey e Cristiano Ronaldo para os donos da casa, enquanto os visitantes balançaram as redes com Defrel.
+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoPRIMEIRO TEMPO MORNOJogando em casa, a Juventus, como era esperado, saiu mais para o jogo na etapa inicial, mas as duas equipes foram para o intervalo empatando em 0 a 0. No fim, Obiang fez falta dura em Chiesa e foi expulso. Antes ainda do intervalo, Cristiano Ronaldo teve boa chance, mas chegou atrasado na bola.
SEGUNDO TEMPO ANIMADOA etapa final foi diferente e a Juve abriu o placar logo aos cinco minutos. Danilo aproveitou rebote e soltou uma bomba de fora da área. Pouco depois, o Sassuolo empatou com Defrel após passe de Traorè. No entanto, já na parte final, Rabiot entregou para Frabotta na esquerda, que cruzou rasteiro para Ramsey chegar livre na segunda trave e só empurrar para o gol.
ELE MARCA E MARCANos acréscimos da partida, Danilo deu lindo lançamento para o português Cristiano Ronaldo, que invadiu a área e bateu forte e cruzado para fechar o placar. Artilheiro do Italiano, o camisa 7 tem agora 15 gols na competição.
+ Veja os técnicos que assumiram o comando de clubes que defenderam no futebol europeu
SEQUÊNCIA​Na próxima quarta-feira, a Juventus tem compromisso pela Copa da Itália. A Velha Senhora encara o Genoa, em casa, às 16h45 (de Brasília). O Sassuolo, por sua vez, enfrenta o SPAL, na quinta, também pela competição eliminatória.

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