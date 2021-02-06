Cristiano Ronaldo marca e Juventus bate a Roma no Campeonato Italiano

Crédito: ISABELLA BONOTTO / AFP

Vitória da Velha Senhora. Em um confronto direto pelo Campeonato Italiano, a Juventus recebeu a Roma no Allianz Stadium, e a Bianconeri venceu por 2 a 0. Cristiano Ronaldo e o brasileiro Ibañez (contra) marcaram os gols. Com o resultado, o time de Pirlo chegou aos 42 pontos e ultrapassou a equipe da capital, que tem 40.

+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoPRESENTE DO ROBOZÃOUm dia após completar 36 anos de idade, o português Cristiano Ronaldo recebeu um presente de Morata e resolveu presentear também a torcida da Juve. Aos 12 minutos, Alex Sandro fez jogada pela esquerda, tocou para o atacante espanhol, que rolou para o camisa 7 na entrada da área. O lusitano ajeitou e bateu de canhota, sem chances para o goleiro Pau López.

CONTRA O PATRIMÔNIONo segundo tempo, a Juventus contou com um adversário para fechar a conta. Pirlo colocou Kulusevski aos 20 minutos e, quatro minutos depois, o sueco tocou para o meio da área buscando Cristiano Ronaldo. Antes do português completar, porém, o zagueiro Ibañez, ex-Fluminense, marcou contra.

SONHANDO COM O TÍTULOCom o resultado, a Juventus chegou aos 42 pontos e ultrapassou a Roma na tabela. A Velha Senhora agora é a terceira colocada, enquanto o time da capital é a quarta. Sonhando com mais um título, a equipe de Turim está a cinco pontos da Inter de Milão, que lidera o torneio, mas o Milan pode abrir sete de vantagem no domingo.

+ Pelé prefere CR7! Veja a escolha de 50 personalidades do esporte entre Cristiano Ronaldo e Messi