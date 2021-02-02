Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Cristiano Ronaldo marca duas vezes, iguala marca de Pelé, e Juventus bate a Inter de Milão na Copa da Itália
futebol

Cristiano Ronaldo marca duas vezes, iguala marca de Pelé, e Juventus bate a Inter de Milão na Copa da Itália

Português chega aos 762 gols oficiais na carreira e se iguala a Pelé como maior artilheiro da história do futebol. Velha Senhora dá grande passo rumo à final da Copa da Itália...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 fev 2021 às 18:43

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 18:43

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
A Juventus deu um grande passo rumo à final da Copa da Itália. Nesta terça-feira, a Velha Senhora visitou a Inter de Milão, no San Siro, pelo jogo de ida da semifinal da competição, e o time de Andrea Pirlo venceu por 2 a 1, de virada. Lautaro Martínez abriu o placar para a Nerazzurri e Cristiano Ronaldo, duas vezes, igualando recorde de Pelé, virou a partida.
+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoEL TOROJogando em casa, a Inter de Milão se lançou ao ataque e a Nerazzurri abriu o placar aos oito minutos. Barella foi na linha de fundo, cruzou rasteiro para Lautaro Martínez, que se antecipou à marcação e bateu de primeira. Buffon chegou a tocar na bola, mas não conseguiu evitar o gol.
ELE DECIDEAos 22 minutos, Cuadrado foid derrubado por Ashley Young dentro da área, e, com o auxílio do VAR, o juiz marcou o pênalti. Na cobrança, Cristiano Ronaldo firme, no meio, sem chances para Handanovic. Ainda no primeiro tempo, o português aproveitou erro entre Bastoni e Handanovic para virar a partida.
IGUAL A PELÉCom os dois gols marcados na partida, Cristiano Ronaldo chegou aos 762 na carreira e igualou a marca de Pelé em gols oficiais. Desta forma, o camisa 7 agora é o maior artilheiro da história do futebol ao lado do ídolo do futebol brasileiro.
+ IFFHS faz seleção da década e não coloca Neymar; veja o time ideal montado
SEQUÊNCIA​Inter de Milão e Juventus voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, no Allianz Stadium, em Turim, a casa da Juventus, pela partida de volta da semifinal da Copa da Itália. Antes, porém, as duas equipes têm compromissos pelo Campeonato Italiano no fim de semana, contra Fiorentina e Roma, respectivamente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internazionale juventus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte
Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados