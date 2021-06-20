Cristiane brilha e Santos vence o Botafogo no inédito clássico pelo Brasileiro Feminino Série A1

O clássico entre Santos e Botafogo teve um capítulo emblemático neste sábado no Luso-Brasileiro. Na primeira partida entre as equipes da história do Brasileiro Feminino Série A1, as Sereias da Vila venceram o Alvinegro por 3 a 2. A estrela Cristiane marcou duas vezes, enquanto Sole James completou o triunfo. Já Káren e Kélen fizeram os gols das Gloriosas.
O JOGO
Logo no primeiro minuto, Cristiane cobrou falta e Rubi se esticou para espalmar. Pouco depois, Bia Menezes alçou cobrança de falta para a área e a zagueira botafoguense Brenda colocou a mão na bola. Cristiane converteu o pênalti.
As Sereias continuaram a pressionar e tiveram chances com Byanca Brasil e Cristiane. Maria Dias driblou a goleira Rubi e finalizou, mas a zagueira Káren cortou. Aos 38 minutos, veio o segundo gol santista. Rubi se atrapalhou ao sair com os pés e Cristiane bateu forte no fundo das redes.
As Gloriosas voltaram do intervalo com maior ímpeto. Kamilla invadiu a área e foi derrubada por Bruninha. Káren converteu a cobrança com categoria. Pouco depois, o Santos dominou outra vez as ações e chegou a balançar a rede com Sole James, mas o gol foi anulado por impedimento.
De tanto martelar, a equipe santista marcou o terceiro gol. Cristiane lançou com precisão Sole james, que driblou a goleira adversária e estufou a rede. Em contra-ataque engatado pelo Botafogo, Kélen foi lançada, driblou a goleira Camila e definiu o marcador.
As Sereias estão com 24 pontos e atualmente na quarta colocação. Já as Gloriosas, estacionadas nos dez pontos, podem se aproximar da zona de rebaixamento. Na quinta-feira, às 15h, o Santos encara o Cruzeiro na Vila Belmiro. No mesmo horário, o Botafogo vai ao Vieirão, onde duela com o Grêmio.