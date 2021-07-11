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futebol

Crise sem fim! Thyere pede ao elenco que foque apenas nos jogos

Zagueiro do Leão pediu tranquilidade aos companheiros e que fiquem concentrados apenas nas quatro linhas...

Publicado em 11 de Julho de 2021 às 13:00

LanceNet

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Publicado em 

11 jul 2021 às 13:00
Crédito: MAILSON SANTANA / FLUMINENSE
O domingo do Sport promete muitas emoções, principalmente no que diz respeito a mais uma derrota do time no Campeonato Brasileiro desta vez, o algoz foi o Fluminense.
Chateado com a situação, o capitão Thyere falou sobre o ambiente fora das quatro linhas, que anda bem agitado.
‘Situação está complicada, mas temos que focar no campo. Não pode ficar arrumando desculpa. A gente tem que focar no que a gente pode fazer. Não estamos conseguindo, a gente sofre por isso também. Mas é dar sequência. Temos que buscar o que temos que fazer para recuperar. Não podemos perder tantos pontos assim, principalmente dentro da nossa casa. Temos que recuperar forças dentro do grupo’, afirmou.
Com o revés dentro da Ilha do Retiro, o Sport fica na 17ª posição do Brasileirão.

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