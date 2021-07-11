Crise sem fim! Thyere pede ao elenco que foque apenas nos jogos

O domingo do Sport promete muitas emoções, principalmente no que diz respeito a mais uma derrota do time no Campeonato Brasileiro desta vez, o algoz foi o Fluminense.

‘Situação está complicada, mas temos que focar no campo. Não pode ficar arrumando desculpa. A gente tem que focar no que a gente pode fazer. Não estamos conseguindo, a gente sofre por isso também. Mas é dar sequência. Temos que buscar o que temos que fazer para recuperar. Não podemos perder tantos pontos assim, principalmente dentro da nossa casa. Temos que recuperar forças dentro do grupo’, afirmou.