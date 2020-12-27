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futebol

Crise sem fim! Coritiba encerra 2020 na lanterna do Brasileirão

Com o revés diante do Atlético-MG e a vitória do Goiás, o Coxa termina com a pior campanha do torneio nacional...

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 15:10

LanceNet

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Publicado em 

27 dez 2020 às 15:10
Crédito: Paulo Ti/Photo Premium/Lancepress!
O ano do Coritiba termina da pior maneira possível. Como se não bastasse a má fase técnica da equipe, a derrota para o Atlético-MG, junto com o triunfo do Goiás, faz o time encerrar o ano na lanterna do Campeonato Brasileiro.Com pelo menos 11 rodadas em disputa, o Coritiba soma apenas 21 pontos, sete a menos que o Bahia, primeiro time fora da zona de rebaixamento e que ainda joga a sua partida neste domingo.
Agora, Pachequinho e elenco terão alguns dias para refletir e tentar buscar o milagre da permanência na Série A.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
O próximo adversário do Coritiba é o Goiás, adversário direto do Z4, no dia 6 de janeiro, no Couto Pereira.

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