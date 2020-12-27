Crise sem fim! Coritiba encerra 2020 na lanterna do Brasileirão

O ano do Coritiba termina da pior maneira possível. Como se não bastasse a má fase técnica da equipe, a derrota para o Atlético-MG, junto com o triunfo do Goiás, faz o time encerrar o ano na lanterna do Campeonato Brasileiro.Com pelo menos 11 rodadas em disputa, o Coritiba soma apenas 21 pontos, sete a menos que o Bahia, primeiro time fora da zona de rebaixamento e que ainda joga a sua partida neste domingo.