Crise e desfalques: como chega o Unión Santa Fe para o jogo contra o Fluminense

Chegando à terceira rodada, a fase de grupos da Sul-Americana se encaminha para os momentos decisivos. Pressionados, Fluminense e Unión Santa Fe (ARG) se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Se o Tricolor vem encontrando dificuldades nas últimas partidas, o adversário também não está tendo vida fácil. São três derrotas seguidas no Campeonato Argentino, onde está em situação complicada.O Santa Fe está em nono lugar do grupo A, a três pontos do G4 faltando duas rodadas para o fim da fase de classificação. Por isso, depende quase de um milagre para avançar. Mesmo assim, na Sul-Americana, os argentinos estão na segunda colocação do Grupo H, com quatro pontos, o mesmo que o líder Junior Barranquilla (COL).

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Além da fase, a equipe do técnico Gustavo Munúa enfrenta alguns problemas com desfalques. Para começar, Gastón González, um dos destaques do time, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na última terça-feira. Ele já estava vendido para o Orlando City (EUA), inclusive, mas precisará passar por cirurgia.

O lateral-direito Federico Vera também fica fora com uma lesão muscular grau 2 no bíceps femoral direito e o goleiro Sebastián Moyano se recupera de uma inflamação no joelho esquerdo. A boa notícia fica pelo retorno dos atacantes Jonatan Álvez, afastado por um mês por conta de uma lesão no pé esquerdo, e Leonardo Ramos. A delegação chegou ao Rio de Janeiro na noite de domingo.Este será o primeiro confronto entre as equipes na história. Em 15 jogos na atual temporada, o time argentino marcou 14 gols e sofreu 12, apenas três a menos que o Fluminense, que fez 11 partidas a mais. O jogador que mais balançou a rede foi Jonatan Álvez, com dois gols. Franco Calderón, Gastón González, Mariano Peralta, Daniel Juárez, Enzo Roldán, Diego Polenta, Federico Vera, Mauro Luna, Leonardo Ramos, Matías Gallegos e Leonel Bucca marcaram um cada.

O provável Santa Fe tem: Santiago Mele; Brian Blasi, Franco Calderón, Diego Polenta e Claudio Corvalán; Sebastián Jaurena, Juan Portillo, Juan Nardoni e Imanol Machuca; Mauro Luna Diale e Matías Gallegos.