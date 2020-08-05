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Criciúma e Chape travam duelo por decisão do Catarinense

Tigre e Chape medem forças a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no Heriberto Hulse...
LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2020 às 22:51

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 22:51

Crédito: Divulgação/Criciúma
Na noite de quarta-feira, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), o estádio Heriberto Hulse será palco da semifinal entre Criciúma e Chapecoense, válida pelo Campeonato Catarinense.Situação do Confronto
No primeiro duelo a Chapecoense levou a melhor. Sendo assim, o Verdão do Oeste joga pelo empate. Cabe ao Tigre um triunfo por dois gols de diferença. Se vencer pela vantagem mínima, a vaga será decidida nos pênaltis.
Como chegam
Após uma primeira fase abaixo da expectativa, a Chapecoense cresceu na hora certa e tem mostrado muita força no mata-mata. A prova disso é que o time ainda não foi superado e deixou o Avaí, time de melhor campanha, para trás.
Do outro lado está o Criciúma. E equipe carvoeira não sofreu tanto para garantir a vaga, mas promete lutar até o fim para sair de campo com uma vaga na decisão.
Prováveis Escalações:
Criciúma: Agenor; Victor Guilherme, Vitão, Maurício e Kaike; Foguinho, Eduardo e Jajá; Jean Dias, Thiago Henrique e Léo Ceará.
Chapecoense: João Ricardo; Ezequiel, Joílson, Luiz Otávio, Alan Ruschel; Guedes, Anderson Leite, Denner, Matheus Ribeiro; Aylon, Paulinho.

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