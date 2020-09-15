Crias da Academia: veja quem é o garoto de 16 anos inscrito na Liberta

Giovani Henrique Amorim da Silva é natural de Arujá (SP), nasceu em 2004 e é o mais novo do elenco palmeirense. O jovem atacante fez sua estreia pela categoria sub-17 neste ano, e logo de cara fez três gols contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro da categoria. O garoto, canhoto, atua pelas pontas e tem principais características o drible e a velocidade. Nas categorias de base, Giovani sempre mostrou habilidade e faro de gol. O jovem, que até no ano passado era o camisa 11 da equipe sub-15, hoje está inscrito para o principal torneio do continente.No Palmeiras que já promoveu neste ano sete estreias de jovens formados no clube, ter um garoto de 16 anos como seu mais novo integrante para a Libertadores não surpreende. Não à toa, e a cada dia mais, o Verdão se distancia do perfil comprador para ser o maior formador do país.