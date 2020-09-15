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futebol

Crias da Academia: veja quem é o garoto de 16 anos inscrito na Liberta

Giovani Henrique é atacante e foi selecionado pelo Palmeiras para fazer parte do grupo na Copa Libertadores. Conmebol abriu mais dez vagas em função da pandemia do coronavírus...

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 12:12

LanceNet

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Publicado em 

15 set 2020 às 12:12
Crédito: Giovani é o mais novo a integrar a lista de inscritos do Palmeiras na Libertadores (Divulgação/Agência Palmeiras
O Palmeiras confirmou no último sábado (12), as mudanças na lista de inscritos da Libertadores da América de 2020, incluindo diversas revelações. Entre os novos nomes, consta um que chamou a atenção dos torcedores: Giovani Henrique.
Giovani Henrique Amorim da Silva é natural de Arujá (SP), nasceu em 2004 e é o mais novo do elenco palmeirense. O jovem atacante fez sua estreia pela categoria sub-17 neste ano, e logo de cara fez três gols contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro da categoria. O garoto, canhoto, atua pelas pontas e tem principais características o drible e a velocidade. Nas categorias de base, Giovani sempre mostrou habilidade e faro de gol. O jovem, que até no ano passado era o camisa 11 da equipe sub-15, hoje está inscrito para o principal torneio do continente.No Palmeiras que já promoveu neste ano sete estreias de jovens formados no clube, ter um garoto de 16 anos como seu mais novo integrante para a Libertadores não surpreende. Não à toa, e a cada dia mais, o Verdão se distancia do perfil comprador para ser o maior formador do país.

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